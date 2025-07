Ontwerp-omgevingsvisie 2040 ligt ter inzage

De Ronde Venen – Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp-omgevingsvisie vastgesteld. De visie, getiteld ‘Sterke dorpen, rijke landschappen’, is na een uitgebreid participatieproces ontwikkeld samen met inwoners en ondernemers en laat zien welke keuzes nodig zijn om ook in 2040 te zorgen voor een fijne en gezonde leefomgeving in De Ronde Venen. De visie ligt tot 23 augustus ter inzage.

Voorwaarde om de visie vast te stellen was voor het college dat deze aansluit bij wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden. Tijdens een uitgebreid participatietraject, met een digitale peiling, straatgesprekken en werkateliers, is de visie stap voor stap opgebouwd. Na elke stap is het tussenresultaat voorgelegd aan inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, de gemeenteraad en andere overheden. Op www.toekomstderondevenen.nl zijn de tussenstappen en de opbrengst van de participatie in te zien.

Wethouder Maarten van der Greft: “De inbreng van inwoners en ondernemers is heel groot geweest. De opkomst in de werkateliers was hoog en heeft veel nuttige informatie opgeleverd. Ook de gemeenteraad is bij iedere stap meegenomen en heeft tussentijds het Koersdocument vastgesteld. Met het ter inzage leggen van de ontwerp-omgevingsvisie zetten we één van de laatste stappen. We hebben er vertrouwen in dat er draagvlak is in onze samenleving om samen verder te werken aan een gemeente waar iedereen goed woont, werkt en recreëert.”

In de omgevingsvisie staan drie kernambities en de keuzes die nodig zijn om deze te realiseren. Zo betekent ‘Groen en gezond wonen in levendige en betrokken dorpen’ onder meer de bouw van 4.800 woningen tot 2040, concentratie van voorzieningen in de grote dorpen en in ieder dorp een ontmoetingsplek. Om ‘Lokaal sterk in een dynamische regio’ te zijn werkt de gemeente aan een nieuw bedrijventerrein in Mijdrecht. Daarbij gelden voorwaarden op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en klimaatadaptatie. Aandacht voor het polderlandschap en samenwerking met agrariërs is nodig voor een ‘Beleefbaar, veerkrachtig en toekomst-bestendig buitengebied’. Ook recreatie en cultuurhistorie zijn hierbij belangrijke pijlers.

