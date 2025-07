Onderzoek politie na ontploffingen in volle gang

Mijdrecht – Het onderzoek naar aanleiding van de ontploffingen die in juni in Mijdrecht plaatsvonden is in volle gang. De politie doet onder meer buurtonderzoek en forensisch onderzoek om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de gebeurtenissen. De politie, Openbaar Ministerie (OM) en gemeente werken in het onderzoek nauw samen. Inwoners met meer informatie worden nadrukkelijk opgeroepen hun informatie te delen met de politie.

Het onderzoek richt zich op een reeks gebeurtenissen in de gemeente in de dagen na 11 juni en waarvan omwonenden en betrokkenen het nodige hebben meegekregen. Of deze zaken met elkaar verband houden is overigens niet duidelijk. Dat is een van de vragen waarop het onderzoek antwoord moet geven.

Feit is, dat woensdag 11 juni huiszoekingen zijn gedaan bij een woning in Wilnis en bij een bedrijf op het bedrijventerrein in Mijdrecht. In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 juni is er een ontploffing geweest bij het eethuisje aan de Prinses Margrietlaan in Mijdrecht en in de nacht van vrijdag 13 naar zaterdag 14 juni is bij een woning aan de Souverein in Mijdrecht een explosie geweest. Volgens getuigen is na deze explosie een man weggerend over de Vlieger in de richting van de rotonde. Deze man was volledig in het zwart gekleed. De politie roept getuigen die iets hebben gezien, over camerabeelden beschikken of informatie hebben die verband houdt met de ontploffingen, nadrukkelijk op dit te melden.

Hoogste prioriteit

Omdat het onderzoek nog loopt, kunnen politie en OM nog geen informatie delen of bevestigen. Dit kan niet, omdat de informatie moet kloppen en volledig moet zijn. Daarnaast is het niet in het belang van de opsporing om eventuele daders wijzer te maken met informatie over wat de politie al weet. Pas als alles compleet is, en er zijn één of meerdere verdachten, kan een zaak worden voorgedragen bij de rechtbank.

Het onderzoek en de opsporing van de verantwoordelijken voor de ontploffingen heeft dan ook een hoge prioriteit bij de politie. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende disciplines, omdat informatie van alle kanten relevant kan zijn. Dat geldt zeker ook voor informatie vanuit de samenleving die kan helpen bij de opsporing en het onderzoek. Getuigen en beelden zijn altijd welkom.

Meer informatie?

Wie denkt meer te weten over bovenstaande incidenten wordt gevraagd contact met de politie op te nemen en deze informatie te delen. Dat kan via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

Het politieonderzoek naar aanleiding van de ontploffingen die in juni in Mijdrecht plaatsvonden is in volle gang. Foto: Jan Uithol.