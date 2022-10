Onderzoek leerlingen Yverta voor MVO Monitor

Aalsmeer – Dinsdag 25 oktober was de Raadszaal in het gemeentehuis gevuld met 70 leerlingen van de Businessklas van Yuverta mavo Aalsmeer. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst namen zij een bijzondere opdracht in ontvangst: het uitvoeren van onderzoek onder Aalsmeerse bedrijven voor de jaarlijkse MVO Monitor Aalsmeer. De verschillende partijen tekenden daarvoor op een speciaal bord.

Energieverbruik en afvalscheiding

Doel van de MVO Monitor is om de verduurzaming van de Aalsmeerse economie te kunnen volgen en stimuleren. MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De monitor is ontwikkeld door het MVO Platform Aalsmeer en Yuverta mavo Aalsmeer. Elk schooljaar gaat een nieuwe lichting leerlingen bij verschillende bedrijven op bezoek. Met Ipads en de speciaal voor hen aangepaste app SmartTrackers gaan zij ondernemers het hemd van het lijf te vragen over hoe het staat met bijvoorbeeld energie- en brandstofverbruik en afvalscheiding. Maar ook hoe het bedrijf het grondstoffenverbruik terugdringt en of medewerkers onder werktijd vrijwilligerswerk doen.

Focus op duurzaamheid

Yuverta mavo Aalsmeer is een goede partner voor de MVO Monitor. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord bezig zijn, zijn belangrijke ingrediënten van de missie en de visie van de school. Yuverta mavo Aalsmeer heeft het internationale duurzaamheidskeurmerk Eco-Schools en is sinds de oprichting lid van het MVO Platform Aalsmeer. De school is pilotschool in het programma Onderwijsvernieuwing van OCW. Bij de Businessklas ligt de focus op duurzaamheid. De MVO Monitor Aalsmeer wordt ingebed in de Businessklas als drijvende kracht.

Leerzaam en actueel

De Gemeente Aalsmeer subsidieert de MVO Monitor. “Dit is een mooi voorbeeld van praktijkgericht leren. De leerlingen kunnen door de bedrijfsbezoeken hun geleerde kennis en vaardigheden toepassen in de praktijk. Bovendien is dit een mooie kennismaking met verschillende bedrijven en beroepen, waardoor de kinderen geïnspireerd kunnen worden”, aldus wethouder Bart Kabout (Onderwijs). Zijn collega wethouder Willem Kikkert (Duurzaamheid) sluit daarbij aan: “Vele bedrijven hebben ook te maken met de energiecrisis, denk maar aan bakkers en kwekers die veel gas verbruiken. Voor hen is duurzaamheid een zeer actueel thema. Hoe kunnen die bedrijven zo duurzaam mogelijk ondernemen? Het is belangrijk dat we zo met de aarde omgaan, dat deze bewoonbaar blijft voor toekomstige generaties.” De wethouders wensen de leerlingen veel succes bij het uitvoeren van deze opdracht en moedigen ze aan veel, en zeker ook kritische, vragen te stellen.

Inspireren en ondersteunen

Het MVO Platform Aalsmeer is opgericht met en voor Aalsmeerse bedrijven, om elkaar te inspireren, stimuleren en ondersteunen op de soms weerbarstige weg naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het platform organiseert bedrijfsbezoeken waarbij de gastbedrijven laten zien wat zij doen aan verduurzaming, maar ook workshops en lezingen, en doet onderzoek.