Ondertekening nieuwbouwproject De Veenhoven

De Ronde Venen – Projectontwikkelaar Blink, een dochteronderneming van JaJo, en gemeente De Ronde Venen hebben dinsdag 3 juni officieel de koopovereenkomst ondertekend voor het nieuwbouwproject De Veenhoven in Mijdrecht. Daarmee is de grondoverdracht rond en komt de realisatie van deze toekomstgerichte wijk weer een stap dichterbij.

Focus op starters en senioren

De Veenhoven wordt een buurt waar de bewoners kunnen wonen, ontspannen, fietsen, wandelen en elkaar ontmoeten in een prettige en veilige omgeving. Een buurt voor iedereen, maar met de focus op starters en senioren. Er is een sterke verbinding tussen geluk en wonen. Daarom is het bij de ontwikkeling van een buurt zo belangrijk om te kijken hoe deze kan bijdragen aan het geluk van bewoners. De buurt wordt een mix van woningtypes, waaronder betaalbare koopwoningen, gezinswoningen en levensloopbestendige woningen. Er komen 118 woningen waarvan 35 sociale huurwoningen (30%), 45 betaalbare koopwoningen (38%) en 38 vrijesectorwoningen (32%).

Goede stap

Wethouder Anja Vijselaar: “De ontwikkeling van De Veenhoven, die wij tot nu toe de Argon-locatie noemden, is een goede stap in de ontwikkeling van Mijdrecht. Er is een groeiende vraag naar woningen voor met name starters en senioren en daar richt dit project zich voornamelijk op. Wat De Veenhoven bijzonder maakt, zijn de gemeenschappelijke buurtschuur, de gezamenlijke binnentuin naast een eigen tuin en een buurtapp. Bewoners zorgen samen voor hun buurt. Dat versterkt de gemeenschapszin. De Veenhoven wordt een buurt die past bij Mijdrecht: sociaal, duurzaam en gewoon fijn om in te wonen.”

Peter Heuvelink, algemeen directeur projectontwikkeling bij JAJO: “Buurten waar mensen zich thuis voelen, daar geloven we in. Bij De Veenhoven draait het om meer dan stenen: het gaat om verbinding, natuur en leefkwaliteit. We kijken uit naar de samenwerking met de gemeente én toekomstige bewoners.”

Belangstellenden kunnen op de hoogte blijven via www.deveenhovenmijdrecht.nl. Daar zijn updates te vinden en mogelijkheden om mee te denken.

Stefan Boere, regiodirecteur bij Blink, wethouder Anja Vijselaar en Peter Heuvelink, algemeen directeur bij Blink, ondertekenen de koopovereenkomst op locatie. Foto: aangeleverd.