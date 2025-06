Ondermijning in de sierteelt: ‘Weerstand bieden lijkt onmogelijk’

Uithoorn/regio – In het hart van de sierteeltsector vond 3 juni een inspirerende ondernemersbijeenkomst plaats bij HilverdaFlorist in De Kwakel. De bijeenkomst, georganiseerd door de aanpak Weerbare Sierteeltsector in samenwerking met Greenport Aalsmeer, gemeenten Aalsmeer en Uithoorn, Glastuinbouw Nederland, Royal FloraHolland, Amsterdam Logistics en de VGB, bracht ondernemers, overheden en veiligheidspartners samen. Doel is om de weerbaarheid tegen georganiseerde criminaliteit te versterken.

Bewustwording en samenwerking

De bijeenkomst bood deelnemers inzicht in de risico’s van ondermijning binnen de sector en benadrukte het belang van samenwerking tussen ondernemers en overheid om deze risico’s het hoofd te bieden.

Burgemeester Pieter Heiliegers van de gemeente Uithoorn opende de bijeenkomst met een krachtige boodschap: “Criminelen zoeken naar zwakke plekken. Laten we ervoor zorgen dat die plekken er niet zijn. Samen kunnen we de sierteeltsector veilig houden.”

Praktijkvoorbeelden

Een indrukwekkend praktijkvoorbeeld van de politie illustreerde hoe criminele netwerken proberen te infiltreren in legitieme bedrijven. De deelnemers konden tevens kiezen uit interactieve deelsessies die praktische handvatten bieden om ondermijning te herkennen en om maatregelen te nemen in het eigen bedrijf.

Iedereen is kwetsbaar

Royce de Vries, zoon van wijlen Peter R de Vries was gastspreker. Hij gaf in zijn verhaal helder weer dat criminele netwerken zo ver gaan dat iedereen in de “verleiding” kan komen en geen weerstand kan bieden. “Wat zou jij doen als ze je kinderen erbij halen en bedreigen? “Ook hoogopgeleide mensen zoals gerenommeerde advocaten, die financieel minder kwetsbaar zijn en weten welke risico’s er spelen, worden er soms in meegetrokken”, vertelde De Vries.

Noodzaak

De bijeenkomst benadrukte de noodzaak van gezamenlijke inspanningen om de sector te beschermen tegen criminele inmenging. Door preventieve maatregelen te nemen zoals kennisdelen, leren signalen herkennen en medewerkers trainen, kunnen ondernemers en overheden de sector veilig houden.

De bijeenkomst benadrukte de noodzaak van gezamenlijke inspanningen om de sector te beschermen tegen criminele inmenging. Door preventieve maatregelen te nemen zoals kennisdelen, leren signalen herkennen en medewerkers trainen, kunnen ondernemers en overheden de sector veilig houden.

Voor meer informatie over de aanpak Weerbare Sierteeltsector en mogelijke maatregelen voor ondernemers, bezoek www.weerbaresierteeltsector.nl.

Burgemeester Heiliegers van Uithoorn (rechts): “Criminelen zoeken naar zwakke plekken. Laten we ervoor zorgen dat die plekken er niet zijn.” Foto: Mabel Böhms.