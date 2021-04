Omzet Royal FloraHolland in 2020 slechts 2,9% gedaald

Aalsmeer – Op de marktplaats van Royal FloraHolland zijn in 2020 11,4 miljard bloemen en planten verhandeld. Een daling van 7,8 procent ten opzichte van 2019. De prijzen waren echter 5,3 procent hoger. De productomzet daalde daarom met slechts 2,9 procent tot een bedrag van EUR 4,6 miljard. De lagere productomzet is vooral toe te schrijven aan de vraaguitval in de periode half maart tot half mei. Die lagere aanvoer leidde er wel toe dat de opbrengsten uit dienstverlening voor Royal FloraHolland achterbleven. Mede dankzij forse extra besparingen resulteerde dit uiteindelijk in een verlies van EUR 5,8 miljoen. Dit is veel lager dan vorig jaar werd gevreesd. Dit blijkt uit het jaarverslag 2020 dat op vrijdag 23 april 2021 is gepubliceerd.

Vereende krachten

In 2020 werd de sierteeltsector getroffen door ongekende gebeurtenissen als gevolg van het coronavirus. CEO Steven van Schilfgaarde: “Niet eerder in de lange geschiedenis van onze coöperatie bleven van de ene op de andere dag zo veel bloemen en planten onverkocht. Met vereende krachten hebben we als eerste en bijna enige sector een Noodfonds weten te realiseren. Dit vangnet heeft ervoor gezorgd dat kwekers en kopers vooruit konden blijven kijken. Onze sector heeft zich vorig jaar van zijn allerbeste kant laten zien. Ik ben dan ook enorm trots op de grote veerkracht die de sector en onze coöperatie hebben getoond.”Royal FloraHolland is ook in 2020 blijven investeren in strategische projecten, zoals het digitale handelsplatform Floriday en Landelijk Veilen. Van Schilfgaarde: “De kern van de strategie is dat we de komende jaren transformeren van een fysieke sierteeltmarktplaats naar een digitaal B2B-sierteeltplatform. Met Floriday zorgen we ervoor dat we met elkaar de sterkste marktplaats van de wereld in stand houden. Bij de verdere implementatie van de strategie betrekken we meer nog dan voorheen kwekers en hun kopers. We kijken meer naar maatwerk oplossingen en minder naar ‘one-size-fits-all’. In onze coöperatie gaan we samen op zoek naar oplossingen. Ik heb dan ook veel vertrouwen in de toekomst: niet alleen in de toekomst van Royal FloraHolland, maar ook in die van de Nederlandse sierteeltsector als geheel.”

Financiële uitgangspositie

De dramatische terugval van de internationale vraag in maart en april 2020 zorgde voor veel onzekerheid onder leden van de coöperatie. CFO David van Mechelen: “In 2020 is iedereen in de sector geconfronteerd met uitdagende marktomstandigheden. De impact van corona heeft in de eerste maanden iedereen pijn gedaan en gaf veel onzekerheid. Hierop volgden voor velen goede maanden, vanaf ongeveer Moederdag. Daarna is de markt snel hersteld. Hierdoor is de productomzet op de marktplaats slechts met 2,9% gedaald ten opzichte van 2019. De goede omzetten werden veroorzaakt door goede prijsvorming en ondanks een lagere aanvoer. Die lagere aanvoer leidde er wel toe dat onze opbrengsten uit dienstverlening achterbleven. Daarnaast moesten we extra kosten maken om binnen de corona voorschriften de operatie en andere dienstverlening anders in te richten en te kunnen continueren en werden we geconfronteerd met een hoger ziekteverzuim. Deze factoren tezamen resulteerden in een verlies van EUR 5,8 miljoen. Het verlies is beperkt gehouden door – deels tijdelijke – extra kostenbesparingen. Corona zal ook in 2021 impact hebben op Royal FloraHolland. Onze voorzichtige verwachting voor dit jaar is dat we break-even kunnen draaien.”