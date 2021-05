Ommetje met Gijs van Beek door de Hornmeer

Aalsmeer – Helma Keessom van Participe Amstelland maakte afgelopen week een ommetje door de Hornmeer met Gijs van Beek. Gijs maakt elke ochtend rond 9.00 een flinke wandeling van zeker een uur met zijn hond Teun door het Hornmeerpark. Hij is heel blij met het park en de mogelijkheid om een flinke wandeling in het groen te maken. Het is een positief begin van de dag en zo blijft hij sterk en gezond. Gijs is geboren en getogen in Aalsmeer. Zijn grootouders en ouders woonden in de Antonia Hoeve, waar Gijs en Helma langs lopen. Het is een van de drie grote boerderijen die de Hornmeer rijk was: Boerenvreugd, Antonia Hoeve en Vrouwentroost.

Nieuw bankje en grit

Hij moet soms erg lachen om de manier waarop de gemeente (groenvoorziening) werkt. Een nieuw bankje werd geplaatst op de hoek tussen de kinderboerderij en de weg. Tot zijn verbazing plaatsen ze de bank met de rug naar de kinderboerderij… Waarom? Omdat bankjes altijd met zicht op het wandelpad geplaatst moeten worden! Op die manier kijk je tegen struiken en de drukke weg en niet naar de pasgeboren lammetjes en ander leuk schouwspel. Uiteindelijk na veel heen en weer gebel met de gemeente kwam de opdrachtgever zelf kijken en stemde in met een uitzicht op de kinderboerderij. Gijs zegt ook verrast te zijn over het grit wat op de nieuwe paden werd gestrooid; hij wandelde hier als het kon met zijn lieve vrouw Grada. Zo wist hij dat het met een rolstoel of rollator de grootste moeite kost om er door te komen.

Het advies van Gijs: “Raadpleeg eerst de bewoners en kom samen met ze kijken. Bewoners zijn de gebruikers en hebben daarom allang al nagedacht over mogelijke oplossingen. Wij weten veel: maak er gebruik van!” Ook een ommetje met Participe maken? Kaarten hiervoor liggen bij Hoogvliet aan de Beethovenlaan.

Sociale wijkagenda

In de Hornmeer werkt een actief platform van betrokken bewoners aan een sociale wijkagenda: welke onderwerpen zijn van belang om de sociale basis in de wijk te versterken? Wilt u meedoen met deze werkgroep Sociale Wijkagenda Hornmeer? Mail naar team.aalsmeer@participe.nu of bel met Milena Luteijn 06-53745267 of Helma Keesom 06-14623301.