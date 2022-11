Oliebollenactie Sursum Corda: Bestel en steun

Aalsmeer – Vrijdag 11 november gaan de leden van muziekvereniging Sursum Corda weer oliebollen bakken en verkopen. De afgelopen twee jaar kon de actie niet doorgaan vanwege corona maar dit jaar worden de bekende Sursumbollen weer gebakken. Het is de 44e oliebollenactie voor de vereniging. De opbrengst is een belangrijke aanvulling voor de clubkas. Op vrijdag vroeg in de ochtend zal het deeg worden klaargemaakt volgens Sursum-recept. Daarna gaat een ervaren ploeg bakkers aan de slag om de bollen goudbruin te bakken. Vanaf 10.00 uur worden vervolgens de verse oliebollen verkocht. Het helpt enorm als er veel bestellingen zijn, deze worden altijd als eerste rondgebracht. Daarna worden de oliebollen huis-aan-huis verkocht in Aalsmeer en Kudelstaart. Meestal worden zaterdagochtend de laatste oliebollen verkocht.

Oliebollenlijn

Oliebollen bestellen? Bel dan met de oliebollenlijn van Sursum Corda: 06-16128449, graag de voicemail inspreken. Eén zakje van zes oliebollen kost 5 euro. Laat de vers gebakken oliebollen niet uw deur voorbij gaan en steun muziekvereniging Sursum Corda. Reageren kan ook via facebook. Helaas ligt de website er even uit, maar bestellen is tevens mogelijk door een e-mail te sturen naar: sursumbollen@gmail.com