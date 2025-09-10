Officiële start Kreekpark: de nieuwe groene woonwijk

Wilnis – Op feestelijke wijze is vrijdag 5 september het bouwbord onthuld van Kreekpark, een nieuwe woonwijk in Wilnis. Met deze symbolische handeling markeren gemeente De Ronde Venen en ontwikkelpartners Blauwhoed en BPD|Bouwfonds Gebiedsontwikkeling de officiële start van het nieuwbouwproject met ongeveer 650 woningen die gefaseerd gebouwd worden.

Feestelijk moment

De onthulling van het bouwbord werd verricht door wethouder Anja Vijselaar (gemeente De Ronde Venen), Eltjo Bouwman (directeur ontwikkeling bij Blauwhoed) en John van den Heuvel (ontwikkelingsmanager bij BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling). Wethouder Anja Vijselaar (gebiedsontwikkeling): “Als gemeente zijn we heel blij met dat we hier nu echt gaan starten met bouwen en dat hier nieuwe huur- en koopwoningen in Wilnis komen, voor zowel starters als doorstromers en senioren, in een prettige leefomgeving die ontmoeting aanmoedigt”.

Wonen in het groen, voor jong en oud

Kreekpark wordt een natuur inclusieve, autoluwe wijk met een grote variatie aan woningtypen: van sociale en middeldure huurwoningen tot koopwoningen in verschillende prijsklassen. Er komen appartementen, levensloopbestendige, rij-, twee-onder-één-kap- en vrijstaande woningen, waarmee de wijk aantrekkelijk is voor starters, doorstromers én senioren. Met Kreekpark wordt niet alleen ingezet op kwaliteit en duurzaamheid, maar ook op het bieden van betaalbare woonruimte. De wijk levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het lokale woningtekort in De Ronde Venen. De verkoop van de eerste woningen van Kreekpark start begin 2026. De start van de bouw staat gepland voor 2026/2027.

Op de foto: Op feestelijke wijze is vrijdag 5 september het bouwbord onthuld van Kreekpark. Foto: aangeleverd.