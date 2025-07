OBV scoort met ‘Sentimental journey’

Abcoude/Baambrugge – Het was wel even geleden dat er een bus van Maarse & Kroon in Abcoude stopte. Maar op 3 juli kwam het er weer eens van. De Ouderen Belangen Vereniging Abcoude-Baambrugge had voor het jaarlijkse uitje een historische bus geboekt, dus zo kwam lijn 73 van Maarse & Kroon voorrijden.

Het uitje bleek een onverwacht grote hit: binnen enkele dagen waren alle 50 plaatsen vergeven en moesten er verschillende mensen worden teleurgesteld. De deelnemers genoten van een ‘Sentimental journey’ naar en van Brasserie Zonnestraal in Hilversum waar een lunch werd geserveerd. Gelukkig was het minder warm dan de vorige dagen en de bus uit 1960 had ERKO, grapte de in zestiger jaren uniform gestoken chauffeur: Enkele Ramen Kunnen Open.

Voor de liefhebbers: de bus was een Leyland Royal Tiger Worldmaster, met een voor die tijd zeer moderne vormgeving, van de carrosseriefabriek Verheul. Huidige eigenaar is de Stichting Veteraan Autobussen, een stichting die historische Nederlandse autobussen bewaart, restaureert, conserveert en laat rijden. “Misschien moeten we volgend jaar maar twee bussen boeken, het was zeker voor herhaling vatbaar”, aldus organisatoren Joska Hoppe en Elly van Luijn.

Het was wel even geleden dat er een bus van Maarse & Kroon in Abcoude stopte. Foto: aangeleverd.