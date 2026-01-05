Nieuwjaarsreceptie gemeente afgelast!

Aalsmeer – De Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Aalsmeer op maandag 5 januari gaat helaas niet door. Het KNMI heeft code oranje afgegeven vanwege het winterse weer.

Volgens de weersverwachting gaat het eind van de middag opnieuw sneeuwen en vriezen. Dat maakt het niet verantwoord om de weg op te gaan als het niet echt noodzakelijk is.

Burgemeester Gido Oude Kotte vindt het heel spijtig om elkaar niet te kunnen ontmoeten aan het begin van het nieuwe jaar, maar veiligheid staat altijd voorop. Daarom is besloten de receptie af te gelasten. Of deze op een latere datum gehouden gaat worden, is nog niet bekend.