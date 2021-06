Nieuwe Waterfront deels open!

Aalsmeer – Een flink deel van het Waterfront, ten zuiden van de watertoren (Surfeiland en verlengde landtong), is open voor het zomerseizoen. Net op tijd voor het stralende weer van deze week zijn de hekken weggehaald. Om iedereen zoveel mogelijk te laten genieten, is een aantal maatregelen getroffen. Geen parkeeroverlast, geen lawaai en geen rotzooi op het strand: Als iedereen een beetje z’n best doen, wordt het een mooie zomer!

Lekker wandelen langs de waterlijn, liggen op het strand, of zwemmen en spelen in het water. Het nieuwe Waterfont nodigt uit om bij mooi weer met veel mensen te genieten van de Westeinderplassen. De gemeente roept daarom iedereen op om zoveel mogelijk op de fiets of te voet richting het Waterfront te komen. Er zijn veel fietsenstallingen en er is een voorziening voor het opladen van elektrische fietsen.

Met elkaar genieten

Na een periode van veel werkzaamheden gaat het deel ten zuiden van de watertoren voor de zomer open. Het noordelijke deel blijft nog even in de hekken om de ondergrond goed te laten ‘zetten’ voor de wandelboulevard en de barbecueplekken. “Inwoners van Aalsmeer kunnen deze zomer met elkaar genieten van een groot deel van het Waterfront”, zegt wethouder Bart Kabout.

“Laten we dat ook zoveel mogelijk doen door met elkaar de overlast te beperken. Kom op de fiets wanneer dat kan, gebruik de pendelbus als het nodig is, maak geen onnodige herrie en ruim je rommel op als je weer naar huis gaat. Als iedereen het Waterfront gebruikt alsof het zijn of haar eigen achtertuin is, maken we er met elkaar vast en zeker een mooie zomer van.”

Zebrapad op Kudelstaartseweg.

Shuttlebus

Komt u toch met de auto? Parkeer deze dan op de extra parkeerplaatsen aan de Bachlaan. Ga niet in de naastgelegen wijk staan om parkeeroverlast voor bewoners te voorkomen. En als de plekken aan de Bachlaan ook vol zijn, maak dan gebruik van de shuttlebus. Die rijdt, op dagen dat het 25 graden of warmer is, van 11.00 tot 19.00 uur. De route die de pendelbus rijdt is Hortensiaplein, Hortensialaan, parkeerplaats Dreef, parkeerplaats VVA (voor de fitness), Beethovenlaan, Kiss and Ride strook bij het Surfeiland, Bachlaan, Mozartlaan, Gluckstraat, parkeerplaats VVA, parkeerplaats Dreef, Hortensialaan, Hortensiaplein en vice versa.

De bus rijdt, bij zonnig weer en temperaturen boven de 25 graden, in de periode van 1 juni tot 6 september. In principe wordt een achtpersoons busje ingezet. Dit is snel op te schalen (naar een grotere bus) bij voldoende animo. Omzetten naar een busje geschikt voor rolstoelgebruik is ook mogelijk.

Kiss and Ride en spelregels

Bij de ingang van het Surfeiland is een Kiss & Ridestrook aangelegd. Bezoekers kunnen daar personen afzetten, hun spullen uitpakken en de auto verderop parkeren. Bij voorkeur in de parkeervakken langs de Bachlaan. Parkeren in de wijk is niet wenselijk. Op en om het strand gelden heldere regels. Laat geen rommel achter, maak geen onnodige herrie en wees zuinig met alcoholgebruik. Drugs zijn uit den boze. Het voorgaande is een klein overzicht van de spelregels. Ze zijn te vinden op de borden bij het Waterfront. Bezoekers worden in eerste instantie aangesproken bij het niet naleven ervan. Als dat geen resultaat oplevert worden verdere maatregelen genomen.

Parkeerplaatsen langs de Bachlaan met trappetjes naar wandelpad.

JOP bij de Dreef

Er komt een Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) bij de Dreef in Hornmeer. Op het Surfeiland en langs het Waterfront zal Buurtwerk, in samenwerking met Handhaving, jongeren die overlast veroorzaken voor bezoekers of omwonenden van het Waterfront wijzen op die alternatieve plek. Net als vorig jaar zullen ook particuliere beveiligers zich op en langs het Waterfront laten zien.

Trailerhelling

De trailerhelling aan de Stommeerweg is tot en met 15 september gesloten voor particulieren. De helling is in die periode exclusief voor gebruik door de brandweer van Aalsmeer. Het in het water leggen of uit het water halen van boten zorgde in het verleden in het drukke vaarseizoen regelmatig voor gevaarlijke situaties.

Het Waterfront is mede tot stand gekomen met (financiële) bijdragen van de Stichting Leefomgeving Schiphol en het Hoogheemraadschap van Rijnland.