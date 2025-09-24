Nieuwe tenues Badmintonvereniging Veenshuttle

Mijdrecht – Vol trots konden de heren van Veenshuttle de competitie beginnen in de nieuwe shirts. Fris, sportief, gekleurd, opvallend en uiteraard ‘dry-fit’. Voor het eerst is er ook keuze tussen T-shirts, polo’s en naast zwarte broekjes ook rokjes voor de dames.

Het bestuur betaalt bij de eerste groepsbestelling 12,50 euro per lid mee; een leuke geste om iedereen aan te zetten om de nieuwe tenues aan te schaffen. Leden kunnen hun bestelling ingeven en afrekenen in de eigen webwinkel (https://erima.shop/veenshuttle). Daar zijn ook trainingsjacks en sporttassen te vinden. Alles van het merk Erima, geleverd door vaste partner d’Hersigny uit Mijdrecht. De club speelt en traint in Sporthal De Phoenix aan de Hoofdweg in Mijdrecht.

Meer informatie: www.veenshuttle.nl.

Op de foto: Vol trots konden de heren van Veenshuttle de competitie beginnen in de nieuwe shirts. Foto: aangeleverd.