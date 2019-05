‘Nieuwe’ schuilhut op akker in Westeinder

Aalsmeer – Een vaartochtje met het bestuur van De Bovenlanden op de Westeinder met een bijzonder doel afgelopen vrijdag 10 mei. Vanaf Dragt op weg naar de akker van de firma Buijs, waarop een nieuwe schuilhut is gebouwd. Nieuw, maar naar een oud ontwerp van Jan Lunenberg. De oude hut was in verval geraakt en dit ging stichting De Bovenlanden aan het hart.

Schuilhutten stonden vroeger op diverse seringenakkers. Voor de kwekers de mogelijkheid om even binnen te schuilen bij regen en om even rustig de lunch te gebruiken. Nu prijken er slechts nog enkele exemplaren op akkers op de Poel. Om de traditie in ere te houden werd door het bestuur een oproep gedaan in de uitgave van De Bovenlanden voor vrijwilligers die de bouw van de schuilhut op zich wilden nemen.

Jonge bouwers

De drie jeugdige inwoners, Nikki van der Meer, Berend Tukker en Rick Heemskerk, wilden deze ‘klus’ wel op zich nemen, net als Cees van Leeuwen. Het viertal ging aan de slag, na eerst de exacte afmetingen van de schuilhut opgenomen te hebben. Want, van Jan Lunenberg was weliswaar een ontwerp, maar de exacte grootte werd hierbij niet vermeld. Gelukkig heeft de Historische Tuin ook een schuilhut en deze is als voorbeeld genomen.

De basis heeft het viertal gebouwd in een loods om vervolgens de hut af te bouwen op de akker van de familie Buijs. Ze hebben er enkele maanden aan gewerkt. “Op ons gemak hoor”, vertelt Berend. “Iedere zaterdag klussen, om een uurtje of tien beginnen, uitgebreid lunchen en stoppen rond vier uur.” Dit zegt natuurlijk niets over de zorgvuldigheid, want de vier hebben een huzarenstukje afgeleverd.

Nostalgische uitstraling

Een nieuwe schuilhut met een nostalgische uitstraling, zwart geverfd, één raampje, een lage deur (bukken bij het naar binnen gaan) en de schuilhut is afgedekt met oude dakpannen. Gebruikelijk was om aan de ene kant zwarte en aan de andere zijde oranje pannen te plaatsen, maar hiervoor waren te weinig oranje exemplaren voorradig. Er is een creatieve oplossing bedacht door het viertal. Met het geringe aantal oranje pannen is de letter ‘B’ gemaakt. Over waar de ‘B’ voor staat, waren de meningen verdeeld. Het kan van de Bovenlanden zijn, maar ook van de kwekersfamilie Buijs en voor Bob van den Heuvel, de schrijver van de rubriek in deze krant over de Bovenlanden.

Overdracht

De schuilhut is door de vier bouwers officieel overgedragen aan het bestuur van De Bovenlanden en vervolgens door voorzitter Piet Harting aan de kwekersfamilie Buijs, opa Barend, vader Karlo en zoon Leon. Aan Nikki, Berend, Rick en Cees tot slot de eer om op de schuilhut het bordje van de Bovenlanden te schroeven.

Pech onderweg

Nadat iedereen de schuilhut bewonderd had, werd de terugreis ingezet. Dit boottochtje verliep niet zoals verwacht. Nog maar net onderweg, sloeg de motor af. Er bleek een groot stuk plastic in de schroef vast te zitten. Bovenlanden bestuurslid Arie Buijs heeft op z’n kop gehangen en na enige tijd met succes. Hij wist het stuk plastic te verwijderen en daarna startte de motor weer. De al gealarmeerde hulptroepen konden afgebeld worden, gelukkig. De resterende vaartocht onder een heerlijk zonnetje verliep prima. Weer veilig aan land gekomen bij Dragt. De Westeinder heeft er een prachtige nieuwe, nostalgische schuilhut bij!

Foto: Nikki van der Meer schroeft het bordje van de Bovenlanden op de schuilhut in bijzijn van haar mede-bouwers (van voor naar achter) Berend Tukker, Rick Heemskerk en Cees van Leeuwen.