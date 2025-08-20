Nieuwe oevers geven natuur boost in de Ronde Hoep

Regio – In het hart van de iconische polder de Ronde Hoep is weer een stap gezet voor natuurherstel en meer biodiversiteit. Het gebied ligt vlak bij De Ronde Venen, maar behoort tot de gemeente Ouder-Amstel. Het is een karakteristiek veenweidegebied tussen Amstelveen, Abcoude en Ouderkerk aan de Amstel en nabij De Ronde Venen.

Natuurorganisatie Landschap Noord-Holland heeft hier 2,2 kilometer aan nieuwe natuurvriendelijke oevers aangelegd, mede dankzij steun van het Cultuurfonds en twee bijdrages uit een ‘fonds op naam’. Ook de Boeren van Amstel deden een bijdrage aan het herstel: 300 meter kon dankzij hen worden ingeplant. De oevers zijn een belangrijke schakel in het vergroten van leefruimte voor weide- en watervogels.

Dit jaar is er ook met de boeren die het land pachten een afspraak gemaakt om langs de slootkanten twee meter breed niet mee te maaien met de eerste snede. Deze zogenoemde botanische randen zorgen voor stevigere oevers, maar ook voor kilometers extra leefgebied voor insecten, bloemen én vogels.

Boswachter Jocelyn de Kwant van Landschap Noord-Holland: “Het mooie is dat we voor deze randen samenwerken met agrarisch collectief NHZ. Boeren in het reservaat ontvangen een vergoeding voor de extra moeite die ze hiervoor doen.”

Met z’n karakteristieke open landschap en de kronkelende dijkjes is het een populaire bestemming voor fietsers en natuurliefhebbers. Het reservaat, dat inmiddels 160 hectare groot is, heeft een eigen waterpeil, wat zorgt voor natter grasland. Dit trekt in de winter talloze smienten, kieviten en goudplevieren en in het voorjaar biedt het een veilige kraamkamer voor jonge weidevogels. De vruchtbare samenwerking tussen natuurorganisaties en boeren in en rond de polder zorgt voor een unieke balans tussen landbouw en natuur.

Een ander opvallend kenmerk van de Ronde Hoep is het historische slotenpatroon: een stervormige structuur die stamt uit de middeleeuwen, toen boeren vanaf de oevers slootjes groeven om het veengebied te ontwateren. Deze bijzondere structuur, samen met het stabiele aantal broedende weidevogels, waaronder 180 paar grutto’s en 60 paar veldleeuweriken, maakt de Ronde Hoep tot een uitzonderlijk succesvol voorbeeld van modern weidevogelbeheer in Nederland.

Op de foto: Oeveraanplant. Foto: Landschap Noord-Holland.