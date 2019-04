Nieuwe kunstbeurs: Nature Art Fair

Aalsmeer – In het weekend van 18 en 19 mei wordt de eerste Nature Art Fair gehouden, een nieuwe kunstbeurs rond het thema bloemen en natuur in de kunst. De beurs vindt plaats op het terrein van het Flower Art Museum in Aalsmeer.

Op de Nature Art Fair presenteren kunstenaars hun werk met de natuur als uitgangspunt. Bloemen en planten, landschappen en bossen vormen al eeuwenlang belangrijke inspiratiebronnen voor kunstenaars. Ook in de hedendaagse kunst is de natuur alom aanwezig. Figuratief en abstract, van schilderkunst en fotografie tot sculpturen, sieraden en andere kunstvormen. Op de Nature Art Fair is een grote diversiteit te vinden met de natuur als centraal thema.

Tijdens de beurs is werk te zien van circa veertig professionele kunstenaars. Zij presenteren zich in het beurspaviljoen op het terrein van het museum. Al het getoonde werk is te koop, de Nature Art Fair is dan ook een ideaal moment om inspiratie op te doen voor wie op zoek is naar een mooi kunstwerk. De meeste kunstenaars zijn zelf aanwezig en vertellen graag over hun werk. Beursbezoekers hebben ook toegang tot het Flower Art Museum, waar momenteel drie tentoonstellingen lopen. Een deel van de hier getoonde kunst is eveneens beschikbaar voor verkoop.

Activiteiten

De Nature Art Fair wordt zaterdagochtend 18 mei geopend door Wilma Scheltema, wethouder van Cultuur in Aalsmeer. Gedurende het weekend zijn er diverse activiteiten. Zo geeft kunstenaar Bert van Santen rondleidingen door zijn solotentoonstelling Fleurs d’espoir in het museum.

Ook zijn er informatieve presentaties van kunstverzamelaar Eric van ’t Hoff en vertelt Robin Noorda over de baanbrekende projecten van kunstenaarscollectief Tropisme. Beursbezoekers kun al deze activiteiten gratis bezoeken.

De Nature Art Fair is zaterdag 18 en zondag 19 mei, beide dagen van 11.00 tot 18.00 uur. Entree is € 10,- p.p. (online voorverkoop € 7,50) en is inclusief museumtoegang. Jeugd t/m 14 jaar gratis entree. Het adres van het museum is Kudelstaartseweg 1 in Aalsmeer (tegenover de watertoren). Meer informatie: www.natureartfair.nl.

Foto: Pathway. Chris Timmers