Nieuwe kantine SV Argon officieel geopend

Mijdrecht – De zon scheen, de sfeer was feestelijk en de kantine van SV Argon stond vrijdag 19 september in het middelpunt van de belangstelling. Na meer dan een jaar bouwen, zweten en plannen was het eindelijk zover: de officiële opening van de nieuwe kantine op het buitenterrein van de club.

Burgemeester Maarten Divendal en voorzitter Michiel van Aken verrichtten samen de openingshandeling. Geen klassiek lintje dit keer, maar een originele twist: beiden ‘liepen door de afbeelding’ een symbolische stap waarmee de kantine officieel werd geopend. Sponsoren, vrijwilligers en andere betrokkenen waren getuige van dit bijzondere moment.

De nieuwe kantine is licht, ruim en modern, met een grote bar als stralend middelpunt. Het gebouw is het resultaat van de inzet van talloze vrijwilligers, sponsoren, aannemers en leveranciers. “Dit is een plek waar leden, supporters en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten, napraten en samen genieten van sport en gezelligheid”, aldus Van Aken.

Na de informele opening voor het publiek op 30 augustus, was deze officiële viering het sluitstuk van een intensief traject. Leden, supporters en genodigden werden getrakteerd op een hapje en een drankje en konden alvast proosten op een sportief en gastvrij seizoen. Met de nieuwe kantine is SV Argon klaar voor de toekomst.

Op de foto: Burgemeester Maarten Divendal en voorzitter Michiel van Aken verrichtten samen de openingshandeling onder enthousiaste belangstelling. Foto: Wilco de Vries.