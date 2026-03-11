Nieuwe aanpak moet overlast op water terugdringen

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer start samen met handhaving en de politie een integrale aanpak om de overlast op en rond de Westeinderplassen terug te dringen. Het college heeft hiervoor een plan van aanpak vastgesteld, waarin preventie, duidelijk toezicht en gerichte handhaving worden gecombineerd. Het doel is het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in het gebied.

De afgelopen jaren is met gerichte inzet op preventie, voorlichting en bewustwording al een zichtbare daling van de overlast op en rond het water bereikt. Ondanks het feit dat is ingezet op het verminderen van overlast, blijft de huidige overlast nog steeds te hoog. Ook ondernemers en recreanten ervaren een afnemend veiligheidsgevoel. De gemeente vindt daarom een stevige, integrale aanpak noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen. De overlast varieert van gevaarlijk vaargedrag en geluidsoverlast tot vervuiling en spanningen tussen verschillende groepen gebruikers. Voor personen die overlast veroorzaken wordt de Three Strikes Out methodiek toegepast: een stapsgewijze aanpak die kan oplopen tot een gebiedsontzegging. Hiermee wil de gemeente zorgen voor een merkbare afname van overlast en een veiliger gevoel voor iedereen in het gebied.

Overlast melden

De nieuwe aanpak gaat eind volgende week van start. Vooraf wordt op verschillende locaties een tekstkar geplaatst om bezoekers te informeren over de intensievere handhaving. Inwoners kunnen overlast melden via de Fixi app of website. Vermeld daarbij de locatie, een omschrijving van de overlast en eventueel een foto. Zo komt de melding direct bij de juiste afdeling terecht. Bel bij spoed of een noodsituatie altijd 112.

Foto: Controle door handhaving op en rond de Westeinderplassen. Foto: Gemeente