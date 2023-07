Nieuw per 1 juli: ‘Wet goed verhuurderschap’

Aalsmeer – Goed nieuws voor huurders die te maken hebben met ongewenst gedrag van hun verhuurder. Vanaf 1 juli 2023 geldt de ‘Wet goed verhuurderschap’. Voorbeelden van slecht verhuurderschap zijn bijvoorbeeld discriminatie, intimidatie, hoge servicekosten, onterechte bemiddelingskosten, ernstig achterstallig onderhoud en het niet terugbetalen van de borg.

Wethouder Wonen, Willem Kikkert: “Het is goed dat deze wet er nu is. De gemeente krijgt hierdoor meer mogelijkheden om het gedrag van verhuurders en woningbemiddelaars aan te pakken. Op dit moment kunnen inwoners hun klachten melden bij !WOON. Zij kunnen huurders helpen met een oplossing voor het probleem en zorgen dat de klachten ook bij de gemeente terechtkomen. Bij overtreding van de wet kan de gemeente onder andere een boete opleggen aan de verhuurder.”

Spreekuur op maandag

Het spreekuur vindt elke maandag plaats van 14.00 tot 16.00 uur in het Raadhuis, Raadhuisplein 1. Een afspraak maken is niet nodig. Stichting !WOON is al vele jaren actief in Amsterdam en omstreken en de medewerkers beschikken over de nodige kennis van het huurrecht. Het spreekuur in Aalsmeer valt onder team Zuid van stichting !WOON. Het is ook mogelijk om telefonisch (020 – 52 30 130) of per e-mail (zuid@wooninfo.nl) contact op te nemen met !WOON.

Omdat de Wet goed verhuurderschap op 1 juli 2023 in werking is getreden kan de gemeente niet handhaven op overtredingen van voor die datum. Meer informatie over de wet is te vinden op de website www.rijksoverheid.nl

Foto Gemeente Aalsmeer: Wethouder Willem Kikkert (links) reikt bloemen uit aan de medewerkers van !WOON.