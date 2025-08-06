Nieuw Kindcentrum en Dorpshuis in Wilnis krijgt vorm

Wilnis – De ontwikkeling van het nieuwe Kindcentrum Koningin Juliana en Dorpshuis De Willisstee in Wilnis komt in een stroomversnelling. Na een Europese aanbestedingsprocedure is het Amsterdamse bureau Dok Architecten geselecteerd om het ontwerp te maken. Een breed samengestelde beoordelingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Koningin Julianaschool, gemeente De Ronde Venen en de beheercommissie, koos unaniem voor Dok Architecten. Het bureau scoorde het hoogst op het structuurontwerp, het plan van aanpak en de presentatie.

Verbinding

Tijdens de selectie is uitgebreid gekeken naar de mogelijkheden om de nieuwbouw fysiek te verbinden met het naastgelegen gebouw, waarin De Paraplu en De Woudreus zijn gevestigd. Vanwege niveauverschillen tussen de verdiepingsvloeren blijkt een directe verbinding bouwkundig en esthetisch niet wenselijk. In plaats daarvan wordt ingezet op een aantrekkelijke inrichting van de buitenruimte en een visuele relatie tussen de gebouwen.

Doorgang

Ook wordt een doorgang via het nieuwe dorpshuis overwogen, en wordt verdere samenwerking tussen het dorpshuis, De Paraplu en De Woudreus onderzocht.

Vervolgtraject

Na de zomervakantie start de ontwerpfase, waarbij gebruikers en belanghebbenden nauw worden betrokken. De sloop van het huidige dorpshuis staat gepland voor medio 2026. De oplevering van de nieuwbouw volgt twee jaar later. Voor bijna alle huidige gebruikers van het dorpshuis zijn inmiddels alternatieve locaties gevonden voor tijdelijke huisvesting. Voor twee verenigingen wordt nog gezocht naar een geschikte plek. Het Kindcentrum Koningin Juliana is een samenwerking tussen schoolbestuur Fides en Kind&co Ludens.

Dok Architecten

Dok Architecten is gespecialiseerd in woningbouw, cultureel erfgoed, scholen, detailhandel, transformatie en stedelijke ontwikkeling. Duurzaamheid, sociale samenhang, historische waarde en expressie zijn kernwaarden in hun werk. Leuk detail: de betrokken projectarchitect woont zelf in gemeente De Ronde Venen.

Meer informatie: www.dokarchitecten.nl.

Op de foto: Indicatief ontwerp van het nieuwe Kindcentrum Koningin Juliana en Dorpshuis De Willisstee. Foto: aangeleverd.