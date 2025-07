Nieuw hondenlosloopveld in Mijdrecht gerealiseerd

Mijdrecht – Mijdrecht heeft er een nieuwe en officiële hondenlosloop-locatie bij. Deze ligt bij Sportpark Mijdrecht en had de voorkeur van hondenbezitters. De nieuwe locatie is gereed gemaakt voor gebruik en voorzien van voorzieningen. Het nieuwe veld werd woensdagochtend 2 juli ingeluid door enthousiaste hondenbezitters uit de buurt. Samen met wethouder Maarten van der Greft betraden zij voor het eerst hun nieuwe hondenlosloopveld.

Een leeg veld achter de sporthal bij Argon moest plaatsmaken voor een voetbalveld. Ondanks dat dit geen officieel hondenlosloopveld was, maakten hondenbezitters tot die tijd dankbaar gebruik van het lege veld. Dit werd gedoogd. Omdat zij hier niet meer terechtkunnen en hondenbezitters tegemoet te komen, zocht de gemeente naar een geschikt alternatief. Die locatie werd gevonden en is nu gerealiseerd.

Samen met hondenbezitters uit de buurt is onderzocht wat een fijne alternatieve locatie is. De gemeente heeft hen uiteindelijk drie locaties voorgesteld. Uit een enquête bleek locatie Sportpark Mijdrecht de grootste voorkeur te hebben. Het nieuwe losloopveld is inmiddels gerealiseerd en ingericht. Het is voorzien van een bankje, een prullenbak en een dispenser gevuld met hondenpoepzakjes.

Poepzakjesdispensers

“Ik ben blij dat we een nieuwe plek hebben, en het is fijn dat we mochten meedenken”, zegt Marianne (52), die dagelijks met haar labrador Max wandelt. “Maar eerlijk gezegd mis ik de ruimte van het oude veld. Dit voelt toch wat krapper.”

“Het is netjes aangelegd en ik waardeer de poepzakjesdispenser”, weet Jeroen (38), eigenaar van een energieke bordercollie.

“Voor mij is het nu een stuk verder fietsen”, vertelt Saskia (29). “Het oude veld lag centraler. Nu moet ik echt plannen om hierheen te gaan.”

Voorkeuren van bewoners

Wethouder Van der Greft benadrukt dat de gemeente het belangrijk vond om hondenbezitters te betrekken bij de keuze. “We hebben geluisterd naar de voorkeuren van bewoners. Dit veld kwam als favoriet uit de bus. We blijven openstaan voor feedback.” Hoewel het nieuwe losloopveld nog niet voor iedereen perfect is, wordt het initiatief gewaardeerd. Veel hondenbezitters hopen dat de gemeente blijft investeren in hondenvoorzieningen. “Het is een goed begin”, zegt Anja (64), die met haar twee teckels komt. “Maar misschien kunnen er in de toekomst nog wat extra’s bij, wat speeltoestellen voor honden.”

Op de foto: Nieuw hondenlosloopveld in Mijdrecht gerealiseerd. Foto: aangeleverd.