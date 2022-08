Nieuw afvalbeleid: Anders inzamelen en nieuwe containers

Aalsmeer – Binnenkort verandert de manier waarop Meerlanden afval en grondstoffen gaat inzamelen in Aalsmeer en Kudelstaart. Hierover heeft de gemeente in 2021 de afvalstoffenverordening ‘van afval naar grondstofbeleid’ vastgesteld. De verordening komt donderdag 1 september aan de orde tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur. Echter niet om de regelgeving aan te passen of te veranderen. Het doel van het voorstel is om de gemeentelijke regelgeving over de inzameling van afval aan te laten sluiten bij dit reeds vastgestelde afvalbeleid.

Meerlanden is reeds aan de slag gegaan met het nieuwe beleid en gaat tussen 29 augustus en 16 september nieuwe containers neer zetten bij alle huishoudens. De nieuwe container is voor het restafval en pbd (plastic verpakkingsmateriaal, blik en drinkpakken). Het wordt inwoners makkelijker gemaakt, plastic en restafval hoeven niet meer gescheiden te worden. Dit gaat de Meerlanden zelf doen in de fabriek, zodat pbd hergebruikt kan worden. De ondergrondse verzamelcontainers voor pbd, die nu nabij winkels in de diverse wijken staan, gaan omgebouwd worden naar containers voor oud papier en karton. De bovengrondse containers gaan verwijderd worden.

Voor de nieuwe containers hoeven inwoners overigens niet thuis te blijven. De bakken worden voor de deuren neergezet en voorzien van een adressticker, zodat men weet welke container bij wie gaat horen. Eenpersoonshuishoudens krijgen een 140 liter container, een huishouden met meerdere personen een ‘bak’ van 240 liter. Ook voor het inleveren van de oude container hoeven inwoners niets extra’s te doen. Als alle nieuwe containers uitgedeeld zijn, kunnen inwoners hun oude container nog één keer aanbieden. Ze worden geleegd en later op de dag opgehaald met een vrachtwagen.

Routes en inzameldagen

Waar inwoners wel rekening mee moeten houden is dat eind september de routes en soms de inzameldagen veranderen in Aalsmeer en Kudelstaart. Voor de juiste inzameldag kan gekeken worden op de digitale afvalkalender van het afvalverwerkingsbedrijf in Rijsenhout: afvalkalender.meerlanden.nl