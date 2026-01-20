Natuurlijke warmte en lagere stookkosten met duurzame infraroodverwarming uit Mijdrecht

De belasting op gas wordt elk jaar verhoogd, want “Den Haag” wilt uiteindelijk iedereen van het gas af hebben. Vervolgens rijst de vraag hoe we zo goed(koop) en zo efficiënt mogelijk met de verwarming kunnen omgaan. Mogelijkheden en adviezen te over: Van warme trui tot de verwarming een graadje lager zetten. Of de verwarming uit als je niet thuis bent of in ruimtes waar je nauwelijks komt. In die afweging bepleit Roy Perotti het gebruik van infrarood als warmtebron. Hij ontwikkelde duurzame infraroodpanelen die, onder de juiste omstandigheden, een flinke kostenbesparing opleveren ten opzichte van verwarming met een gasketel. Bovendien een véél fijner binnenklimaat voortbrengt.

Roy Perotti heeft zijn sporen verdient in de installatietechniek. Ruim 25 jaar werkte hij in loondienst bij verschillende installatietechnische bedrijven. Maar ook bij Roy groeide de wens om voor zichzelf te beginnen en een eigen bedrijf te starten. “Ik had feitelijk een zetje nodig om serieus op zoek te gaan naar de mogelijkheden,” zegt Roy. “Bij mij kwam dat moment rond het overlijden van mijn vader, in 2021. Dan realiseer je je dat het leven eindig is en ik vroeg me toen af wat ik eigenlijk met de rest van mijn leven wilde. En ik was nog jong genoeg om een nieuw avontuur aan te gaan. Via mijn netwerk kwam ik in contact met in Europa gevestigde bedrijven die zich bezig hielden met infrarood verwarming. Men was daar bereid hun vakkennis te delen en me goed op weg te helpen. Ik zag mogelijkheden tot productverbetering en ik besloot daarop een eigen kwaliteitsmerk infraroodpaneel FirTec+ te ontwikkelen én in eigen huis te gaan produceren. Ik vond ruimte in het bedrijfspand van d’Hersigny op het bedrijventerrein in Mijdrecht. Daar kreeg ik meteen de kans om infraroodpanelen te plaatsen, waarmee in het eerste jaar al 32% op stookkosten werd bespaard. We hebben klanten die zelfs rond de 50% besparen op hun jaarlijkse verwarmingskosten. Dit is in lijn met tal van onafhankelijke onderzoeken, die gericht waren op de effectiviteit van A-kwaliteit infraroodverwarming.”

Onderscheidende techniek

“Het kwaliteitsverschil tussen verschillende merken infraroodpanelen is enorm. Het is gewoon betreurenswaardig hoeveel nutteloze rommel er aangeboden wordt; doorgaans afkomstig uit Azië, verkocht onder een Nederlandse merknaam. Ons onderhoudsvrije, long-life infraroodpaneel bevat een uniek verfijnd stelsel van verwarmingsdraden die niet in werking achteruit gaan. En geeft daarmee onderscheidend veel warmte af. Verder is het uniek dat de warmte ook een volledige zijwaartse uitstraling heeft. Dat verhoogt het rendement aanzienlijk en levert dus extra kostenbesparing op. FirTec+ geeft geen zichtbaar licht en komt aan het plafond het best tot zijn recht. De panelen passen daarom dan ook perfect in een systeemplafond. Een plafondmontage brengt extra comfort zoals een gelijkmatige warmteverdeling tussen vloer en plafond, er dwarrelen minder stofdeeltjes rond en er ontstaat een gezonde luchtvochtigheid van 40-60%. Het binnenklimaat wordt merkbaar zuiverder en aangenamer. Ook verdrijft het op de lange termijn vocht uit de muren, waardoor mogelijke schimmelvorming tegen gegaan wordt. Met slechts één FirTec+ paneel van 1300 watt kun je 20-25 m2 verwarmen, als hoofdverwarming.” Een intelligente, draadloze thermostaat berekent heel nauwkeurig hoeveel infrarood er door de FirTec+ infraroodverwarming geleverd dient te worden.

Professionele hoofdverwarming of krachtige bijverwarming

“We hebben de afgelopen 5 jaar al heel wat woningen volledig van het gas af geholpen. Niettemin kiezen de meeste particulieren voor een enkel infraroodpaneel aan het plafond boven de zithoek, als heerlijk extraatje. De thermostaat kan dan wat lager om gas te besparen. Badkamers doen we ook regelmatig, die zijn altijd te koud. Maar ook keukens, hobbykamers, bedrijfskantines, receptiebalies, de mogelijkheden zijn divers. Veel klanten installeren het zelf, omdat dit vrij eenvoudig is.” Aldus Roy.

Onbekend, maar wel bemind

“Deze manier van verwarmen is al 15 jaar oud, maar is desondanks nog onbekend bij het grote publiek. Het weldadige comfort van een eigen behaaglijke voorjaarszon… Onze klanten zijn er als het ware lyrisch over. Dit is het leukste aspect van het beroep, mensen blij maken met fijne, behaaglijke warmte én een lagere energierekening.”

De showroom (op afspraak) en productielocatie van Dutch Infrared Heating zijn gevestigd aan de Communicatieweg 17 in Mijdrecht. Roy Perotti is telefonisch bereikbaar op 085-0041 507. Mailen kan ook naar info@dbiv.nl Voor meer informatie kan men terecht op https://dutchinfraredheating.nl/

Foto: aangeleverd.