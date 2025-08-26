Natuur als speelplek bij Ouder&Kind Lokalen

De Ronde Venen – In De Ronde Venen krijgen peuters en hun ouders dit najaar de kans om de natuur op een speelse en zintuiglijke manier te ontdekken. Onder begeleiding van Emilie Zandvliet, initiatiefnemer van Peuters in het Wild, organiseert Ouders Lokaal een reeks natuurbelevingen bij de Ouder&Kind Lokalen in Abcoude, Mijdrecht en Wilnis. Dankzij steun van het provinciale programma Groen doet goed zijn deze ochtenden gratis toegankelijk en laagdrempelig voor alle jonge gezinnen.

Tijdens de bijeenkomsten staat de nazomer centraal. Kinderen worden uitgenodigd om buiten te spelen tussen de bladeren, kastanjes en dennenappels, en om hun vondsten binnen om te toveren tot creatieve kunstwerken. Het is een vorm van spel die niet alleen plezier brengt, maar ook bijdraagt aan de ontwikkeling van motoriek, concentratie en zelfvertrouwen. “Kinderen die buiten spelen, bewegen meer, ervaren minder conflicten en ontwikkelen hun fantasie op een natuurlijke manier”, aldus Zandvliet. “En ouders ontdekken hoe ze dit spel kunnen stimuleren, zonder dat het ingewikkeld hoeft te zijn.”

De natuurbelevingen vinden plaats woensdagochtend 3 september in de bibliotheek van Abcoude, vrijdagochtend 5 september in de bibliotheek van Mijdrecht en woensdagochtend 10 september in het NME-centrum De Woudreus in Wilnis. De activiteiten starten telkens rond 10.30 uur en duren ongeveer drie kwartier. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar binnenruimtes, zodat het programma altijd doorgaat. Aanmelden is niet nodig; ouders kunnen gewoon binnenlopen met hun kind(eren).

De Ouder&Kind Lokalen zijn meer dan alleen een plek om samen te spelen. Ze vormen een ontmoetingsplek voor ouders, waar ervaringen worden gedeeld en nieuwe contacten ontstaan. Daarnaast is Ouders Lokaal op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ouders met affiniteit voor opvoeding en jonge kinderen worden uitgenodigd om het team te versterken. Meer informatie over de mogelijkheden is te vinden op www.derondevenen.ouderslokaal.nl.

Natuur als speelplek bij Ouder&Kind Lokalen. Foto: aangeleverd.