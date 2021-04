Naar de bollen in… Kudelstaart

Kudelstaart – Wat heel veel mensen niet weten is dat er aan het einde van de Bilderdammerweg heel veel bollenvelden zijn, die momenteel al gedeeltelijk in bloei staan. Bijgaande foto is gemaakt vanaf de weg bij Bilderdam richting Kudelstaart.

“Echt een prachtig gezicht”, aldus Jan Kwak, die deze kleurige foto maakte. “En volgende week of in komende dagen zullen nog meer tulpen open zijn en dan is het echt een spectaculair gezicht.”

Naar de Bollenstreek om kleurige velden vol hyacinten, narcissen en tulpen te zien, is dus niet nodig. Het is daar momenteel file-fietsen, dus dichter (en rustiger) bij huis blijven is een aanrader.

Gewoon richting Bilderdam fietsen of wandelen, onderweg genieten van de ontluikende natuur en tot slot als een toerist op de foto met op de achtergrond de prachtig gekleurde bollenvelden!