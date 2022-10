Na herinrichting nieuwe ‘windroos’ op Molenplein

Aalsmeer – Nu wordt nog gewerkt in de Zijdstraat aan het vernieuwen van diverse kabels, maar na de feestdagen, aan het begin van het nieuwe jaar, gaat echt aangevangen worden met de zichtbare herinrichting van het winkelgebied. De Zijdstraat, Punterstraat en het Molenplein krijgen een compleet nieuwe en moderne uitstraling met mooie bestrating, bankjes en veel groen.

Wat het Molenplein betreft betekent dit dat de ‘windroos’ gaat verdwijnen. Nu niet gelijk bezwaar gaan maken of een protestmars opzetten, want dit kunstwerk midden op het plein komt terug, alleen als nieuw. De huidige, kleine steentjes zijn niet her te gebruiken en daarom is gekozen om een ‘kopie’ te maken waarbij het de intentie is om de huidige molensteen weer in het midden te leggen.

De ‘windroos’ schuift misschien iets meer op richting korenmolen De Leeuw in verband met de mogelijke komst van een terras. Het zou toch zonde zijn als het kunstwerk niet meer zichtbaar is omdat er tafels en stoelen op staan. Het bestuur van Stichting Korenmolen De Leeuw is door de gemeente op de hoogte gesteld van de vervanging van de ‘windroos’.