Na 77 jaar: BP-tankstation in De Kwakel wordt TinQ 

De Kwakel – Het is het begin van een nieuw tijdperk aan op de Noordzuidroute. Na 77 jaar maakt het zo vertrouwde BP-tankstation uit De Kwakel met ingang van 1 september plaats voor TinQ. Een moment van afscheid van een naam, maar ook van vooruitkijken met het zo vertrouwde team van medewerkers. De familie Van den Berg blikt terug op een bewogen geschiedenis die begon in een bloemenkas en uitgroeide tot een vertrouwd tankstation voor vele inwoners. Zij laat met gevoel voor historie mijmerend weten: “We woonden in een bloemenkas aan de Iepenlaan, op de hoek met de Noorddammerweg. Daar begonnen we zonder vergunning een garagebedrijf in de schuur. De gemeente dreigde met sluiting, maar na meerdere keren uitstel kregen we uiteindelijk de kans om door te gaan.”

Met veel plezier

Die kans kwam in 1976, toen het BP-station van Piet Zeestraten aan het Kwakelsepad te koop kwam. “Een geluk voor ons”, aldus de familie. “We verkochten benzine, superbenzine, 2-takt voor bromfietsen, olie uit een automaat en LPG. Het waren lange dagen, van 06.30 tot 20.00 uur, maar we deden het met plezier.” De geruchten over een rondweg om De Kwakel deden al vroeg de ronde. In 1988 kwam er daadwerkelijk een nieuwe locatie aan de Noordzuidroute, waar een garage, tankstation en woonhuis werden gebouwd. “Een flinke investering, maar met hard werken is het gelukt.”

Nu, bijna vijf decennia later, verandert er opnieuw iets fundamenteels. BP verdwijnt uit Nederland. Voor de familie Van den Berg betekent dit een overstap naar TinQ. “We kozen voor TinQ vanwege de scherpe prijzen en het behoud van premium brandstoffen. Binnenkort wordt de premium diesel vervangen door HVO-diesel, een schonere variant.” Verder: “Alleen alle tankbetalingen – ook met betaalpassen – verlopen via de pinautomaten aan de pomp.”

Ook de shop ondergaat een metamorfose. Die gaat verder onder de naam ‘de Sjob’, met het vertrouwde team dat klaar blijft staan voor klanten. Maar we blijven tabak, frisdrank, broodjes, ijs en verse croissants verkopen. En we willen uitbreiden met cadeauartikelen en warme snacks. En we hebben natuurlijk de beste koffie.”

Op de foto: BP wordt TinQ, ook in De Kwakel. Foto: TinQ.