Muzikaal feest in monumentale kerk: Zondagmiddagconcerten starten derde seizoen

Mijdrecht/Wilnis – In het weekend van de Open Monumentendagen, op zondag 14 september om 15.00 uur, gaat het derde seizoen van de inmiddels geliefde zondagmiddagconcerten van start. De locatie is opnieuw de karakteristieke Johannes de Doperkerk aan het Driehuisplein, een monumentaal gebouw dat al 150 jaar het culturele en spirituele hart van de regio vormt.

De aftrap wordt verzorgd door Duo Sphinx, bestaande uit fluitist Mariël van den Bos en harpist Inge Frimout-Hei. Het duo presenteert een rijk en gevarieerd programma met hoogtepunten uit hun repertoire van de afgelopen jaren. Klassieke werken van onder anderen Grieg, Chopin, Fauré en Howard worden afgewisseld met twee eigen composities, waarmee het duo zijn artistieke veelzijdigheid benadrukt. De combinatie van harp en fluit, gedragen door de warme akoestiek van het kerkgebouw, belooft een betoverende luisterervaring.

Daarnaast is er een bijzondere rol weggelegd voor organist David Strijbis, die het historische Maarschalkerweerd-orgel tot leven brengt met een selectie van sfeervolle werken. Als afsluiting bundelen de musici hun krachten in een gezamenlijke uitvoering van ‘If I Had Words’, een bewerking van muziek van Camille Saint-Saëns, bekend van de film ‘Babe’.

De toegang tot het concert is zoals altijd gratis. Wel wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de Voedselbank De Ronde Venen, waarmee bezoekers niet alleen muzikaal, maar ook maatschappelijk iets kunnen betekenen.

De kerkdeuren openen om 14.30 uur. Iedereen is van harte welkom om deze muzikale middag bij te wonen. Meer informatie is te vinden op www.zondagmiddagconcerten.com.

Op de foto: Duo Sphinx. Foto: aangeleverd.