Music in the Air: Wil stond in Paradiso

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Welke muzikant droomt er niet van om eens in het bekende Paradiso in Amsterdam te mogen optreden? De Kudelstaartse Wil Starreveld maakte het mee met het smartlappenkoor uit Aalsmeer: Denk aan de buren.

Wat betekent muziek voor jou, Wil?

“Muziek is ontspanning voor mij, ik vind het heerlijk en heb dan ook altijd de radio aan. Lekker meezingen. Zonder muziek zou het toch wel erg saai worden…”

Wanneer werd jij je bewust van muziek?

“Vroeger stonden mijn zussen altijd te zingen tijdens de afwas. Dat was erg leuk om te horen. Toen ik zelf wat geld had gespaard ging ik singeltjes kopen en kocht ook een transistorradio die ik overal mee naar toe nam.”

Door wie ben je beïnvloed?

“Ik ben eigenlijk door niemand beïnvloed (of misschien door mijn zussen tijdens de afwas dan) en ik vind veel soorten muziek leuk.”

Bespeel je ook een instrument?

“Spelen op een muziekinstrument is er nooit van gekomen. Heb ooit wel eens op een speelgoed blokfluit gespeeld maar dat was geen succes!”

Vertel eens iets over het koor?

“Ik zing als sopraan in het smartlappenkoor. Dat is heel erg leuk. Al ben ik wel eens moe of heb ik geen zin, dan ga ik toch. Lekker zingen, lachen, echt je batterij weer opladen. Elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur zingen wij in het Parochiehuis aan de Gerberastraat Aalsmeer.”

Heb je nog leuke verhalen of anekdotes?

“Er zijn regelmatig korendagen. We hebben ook een keer een optreden in Paradiso in Amsterdam gehad! We zingen ook in verzorgingstehuizen en dan zie je de mensen meezingen en dat is erg leuk om te zien. Verder optredens in de Oude Veiling, in de Burgerzaal van het gemeentehuis en in de N201 met de Aalsmeerse songwriter Saskia Veenswijk. Een nare periode was natuurlijk tijdens corona, toen mochten we niet gezamenlijk meer zingen maar dat is gelukkig voorbij…”

Wat is jouw huidige situatie?

“Dat is de huisvrouw die het leuk vindt om te zingen.”

En de toekomst?

“Ik hoop dat ik nog járen mee kan zingen in het koor!”

Meer info: http://www.denkaandeburen.nl.

Wil helemaal links op de foto: “Ik hoop dat ik nog járen kan blijven zingen!”