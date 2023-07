Music in the Air: Meindert van der Zwaard, de (on)bekende DJ van Aalsmeer

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Wie hem slechts oppervlakkig kent zou niet vermoeden dat achter Meindert van der Zwaard een DJ schuilgaat met een lange staat van dienst. Dat is de bescheidenheid van Meindert, muziekliefhebber in hart en nieren. Overdag is hij grafisch vormgever; ’s avonds en in het weekend draait hij al vele jaren als DJ op feesten en partijen, maar heeft ook eigen Radio(Aalsmeer)programma’s én is medepresentator van Popquiz Aalsmeer. Het klinkt als een Jambers-achtige uitspraak (wie kent de illustere, Belgische programmamaker nog die echt paradijsvogels van mensen interviewde?) In een paradijsvogel zal Meindert zich niet herkennen maar hij is wel degelijk bijzonder in zijn soort. Zeker als je weet hoe lang de in Hornmeer opgegroeide muziekliefhebber al bezig is met muziek. Al toen hij een 8-jarig jongetje was speelde het een rol. “Ik was toen al bezig met muziek verzamelen, via de radio, via singletjes. Ik maakte mijn eigen hitparade”, vertelt Meindert, die aangeeft dat het eigenlijk een ‘family affair’ was want zijn twee broers deden ook mee. Ook zij stelden een lijstje samen. “En van alle drie de hitparades werd er één van gemaakt.” Dat ging dan niet om meest verkochte plaatjes maar puur ‘op smaak’. Deze leuke bezigheid als kind bleek een opstap te zijn voor zijn latere DJ-carrière.

Drive-in discotheek

“Op de mavo draaide ik eens op een schoolfeest en in die tijd kwam ik in contact met andere ‘drive-ins’ (=als je zelf je geluids- en lichtapparatuur meeneemt). Ik zal een jaar of 15, 16 zijn geweest”, denkt Meindert. De vraag rijst tot wanneer hij dit dan deed. School, opleiding, werk, verkering, samenwonen… dat kwam ertussendoor natuurlijk. “Ik doe het nóg!” Het klinkt bijna triomfantelijk ware het niet dat hij het de gewoonste zaak van de wereld vindt. Het houdt in dat er toch minstens een 40-jarig jubileum zit aan te komen. Van bedrijfsfeesten tot bruiloften, Meindert draait overal en nergens – in zijn vrije tijd – de plaatjes.

Er is wel veel veranderd zeker in die business?

“Absoluut. Had je eerst bakken met platen, later cd’s, mp3-tjes, nu gaat alles digitaal. Indertijd mixte je handmatig nummers aan elkaar zodat ze mooi in elkaar overliepen, dat oude ambacht, het vroegere handwerk is verdwenen.” Wat je niet kunt zeggen van de soort muziek die veelal op feesten wordt gedraaid. Gouwe ouwe danceclassics schallen nog steeds uit de boxen, gewoon omdat het goed dansbaar is en de sfeer er inbrengt.

Maar wat is nu je eigen smaak?

“Dat is de meest gevreesde vraag voor een DJ”, grijnst hij. “Ik zou toch zeggen dance maar een uitschieter in de rock of Nederlandstalig is ook prima.” Als je op een feest draait komt je eigen smaak er niet altijd aan te pas, het gaat erom de sfeer er goed in te brengen. En soms levert dat rare muziekkeuzes op. Vertel! “Er kwam eens iemand het nummer ‘Fernando’ van Abba aanvragen. Ik dacht, dat is een showstopper, zo’n ballad. Toch was het nummer een succes die avond, bleek dat dit bij een van de gasten een heel speciaal plekje had.” Een dienstbaar beroep dus eigenlijk, dat van DJ. Het past Meindert wel. “Hoewel je soms voor honderden mensen muziek staat te draaien en alle ogen op jou gericht zijn, sta je er niet voor jezelf.” Dit is meteen een goed bruggetje naar nog twee andere muzikale vrijetijdsbestedingen, dat klinkt als druk baasje.

Radio Aalsmeer

Eerst de radio. Dat moet toch een uitgekomen droom voor jou zijn: werken bij de radio! Meindert kan dit alleen maar beamen: “Een jaar of negen geleden kwam ik via familie van mijn vrouw eens kijken bij Radio Aalsmeer. Maakte kennis met Jan Peterse, hij wás Radio Aalsmeer. Er was veel non-stopmuziek, daarnaast was er een programmamaker die eigenlijk van avond wilde switchen. Zo rolde ik erin en ben onder andere op de donderdagavond ‘Aalsmeer by Night’ gaan presenteren.”

Dan het volgende en laatste bruggetje, de Popquiz!

Het begon ook op Radio Aalsmeer, waar Meindert in een vrijdagavondprogramma een eigen rubriekje had: Meindert’s Muzikale Mengelmoes. Hier kwam zijn muziekkennis gekoppeld aan een creatief spelelement goed van pas. “Het ging erom platen te verbinden aan een bepaald thema, bijvoorbeeld een wereldreis. Dan pakte ik een aantal fragmenten uit songs die met het thema te maken hadden. Met de presentator van dat programma, Ron Leegwater, vatten we het plan op om er een quiz van te maken. Maar waar? In die tijd kreeg de Oude Veiling het predicaat ‘de huiskamer van Aalsmeer’ en wij vonden: 1 + 1 = 2. Dus toen hadden we teams nodig. Eén berichtje, slechts één berichtje op Facebook en de zaal was gelijk vol: 100 deelnemers!” Meindert en Ron vormen het illustere duo dat nu al vijf jaar enkele malen per jaar de Popquiz Aalsmeer organiseert. En het is een ware hit, om in termen te blijven. “Het moet een avondje entertainment zijn vinden wij en dat aan de hand van een aantal spelronden. Niet te strak, humor en sfeer zijn net zo belangrijk.”

Wie denkt dat hiermee de muzikale kous af is, heeft het mis. Meindert’s roots leggen ook nog blokfluitles bij de plaatselijke Muziekschool bloot, tevens maakte hij deel uit van een bandje en daarnaast bezoekt hij met zijn vrouw talloze concerten per jaar. Het moge duidelijk zijn: Music is bij Meindert altijd in the Air.