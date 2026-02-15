Music in the Air (141): Wil Straathof

Door Rein van der Zee

Kudelstaart – Wil Straathof knutselt graag aan muziekinstrumenten en hij bespeelt ze ook nog.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Wil?

“Zeker belangrijk. Ik ben er veel mee bezig, en ik knutsel graag aan muziekinstrumenten, ik repareer ze en ik speel er ook op.”

Je bent er jong mee begonnen. Hoe is dat gekomen?

“Ik speelde op mijn veertiende accordeon en zat op de Accordeonvereniging in Bloemenlust in Aalsmeer. Samen met Cok van Schip deed ik de baspartij. Maar omdat ik geen noten kon lezen leerde ik de melodieën uit mijn hoofd. Meestal lukte dat wel.”

Ging je toen ook in een band spelen?

“Pas later. Ik trouwde en er kwamen kinderen. Pas toen die groter werden heb ik een gitaar gekocht. Eigenlijk voor de kids maar uiteindelijk ben ik er zelf op gaan spelen.

Later begon ik op mondharmonica, ik hou van de blues en de mondharmonica past daar perfect bij. Ik ging jammen, bij o.a. ‘Rooie Kees’ en in ‘De Oude Veiling’, ik had toen ook een duo met Guido van de Born, Blues-2 genaamd. Ik heb in diverse bands gespeeld.

Toen kwam ik in de Aalsmeerse band De Klught terecht. De Klught verwijst naar de klucht, een weg op de dijk (de hoogte of de laagte in), een oud Aalsmeers woord. Daar speelde ik keyboards. Maar na een tijdje kwam de accordeon erbij en de laatste jaren speel ik ook op gitaar, ik ben nu altijd actief in De Klught. Deze band speelt nummers van o.a. The Rolling Stones, Bob Dylan maar de laatste tijd ook (Ierse) ballads en traditionals. Daarnaast ben ik zanger en accordeonist bij ‘de Brulboeien’ en ik speel accordeon in een Iers folk groepje ‘Double Dutch’. Ook ga ik eens per maand naar Katwijk om daar aan een Ierse folk sessie mee te doen.”

Heb je een leuk verhaal of anekdote?

“Lang geleden hadden we een bakkerij in Aalsmeer-Oost en had ik een knopje op mijn accordeon gemaakt, aangesloten op de winkelbel. Ook als er geen klant binnen kwam kon ik dan evengoed bellen. Ik speelde en zong dan ‘I’m Gonna Knock On Your Door’ van Eddie Hodges en bij ‘ring on your bell’ drukte ik dan op het knopje. ‘Pring-pring’ klonk het dan. Ik hoorde later dat de vriendin van mijn zus dit hoorde en het zo leuk vond dat zij spontaan verliefd op mij is geworden. 10 jaar later werd ze mijn vrouw!

Pasgeleden is er nog een leuk optreden bij Hans van de Meer (de ‘illegale’ dopper) geweest. Wij werden aangekondigd als ‘Wil Straathof and friends’ en die vrienden waren dan de mannen van de Klught en Double Dutch. Vooral de laatste twee uur werd het een echt Iers feestje. De zangers hadden plaatsgenomen achter een lange tafel aan de ene kant van de ruimte terwijl de muzikanten aan de andere kant zaten en er tussendoor liepen de bezoekers. Heel gezellig! En er werd ook nog eens volop mee gezongen.”

Wat zijn je toekomstplannen?

“Ik blijf lekker doorgaan met muziek maken. En wil misschien ooit nog banjo gaan spelen.”

Wil met accordeon in de Klught, tweede van links. Eigen foto.