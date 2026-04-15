De Ronde Venen/Uithoorn – Afgelopen zondag was opnieuw een succesvolle dag voor Judoschool Blaauw, actief in De Ronde Venen en Uithoorn. In totaal kwamen zes judoka’s in actie op twee verschillende toernooien: het Leeuwen-toernooi in Boven-Leeuwen en een ontwikkelingstoernooi in Amsterdam Zuidoost. De inzet en het door-zettingsvermogen van de judoka’s leverden mooie resultaten op.

In Boven-Leeuwen verschenen Willem, Laura en Danilo op de mat. Zij waren alle drie ingedeeld in poules van vier judoka’s. Willem begon zijn toernooi met een nipte nederlaag op een yuko, maar herpakte zich sterk. Zijn tweede partij won hij overtuigend met ippon, waarna hij ook zijn laatste wedstrijd knap met ippon besliste. Met deze prestaties eindigde Willem als tweede in zijn poule.

Ook Laura kende een vergelijkbaar verloop. Na een verliespartij in haar eerste wedstrijd liet zij veerkracht zien door haar volgende twee partijen overtuigend te winnen met ippon. Daarmee behaalde ook zij een mooie tweede plaats in haar poule.

Danilo begon sterk en wist zijn eerste partij te winnen met een fraaie heupworp. In zijn daarop-volgende wedstrijden kwam hij net tekort en verloor hij beide partijen nipt. Dit leverde hem uiteindelijk een derde plaats in zijn poule op.

In Amsterdam Zuidoost kwamen Kidon, Elohi en Benaja in actie tijdens het ontwikkelingstoernooi. Benaja wist twee partijen gelijk te spelen en verloor er één, wat goed was voor een derde plaats in zijn poule. Elohi liet sterk judo zien door twee partijen te winnen en twee te verliezen, waarmee zij knap tweede werd in haar poule. Kidon was die dag onverslaanbaar en won al zijn partijen overtuigend, wat hem een eerste plaats opleverde. Door deze resultaten kan Judoschool Blaauw terugkijken op een zeer geslaagde wedstrijddag.

Op de foto: Mooie successen voor Judoschool Blaauw. Foto: aangeleverd.