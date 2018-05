Mooi linieland in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Op 2 en 3 juni staat het landschap in de waterlinies centraal tijdens het Mooi Linieland-weekend. Forten en het linielandschap rondom deze bouwwerken zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op en tussen een aantal forten van Natuurmonumenten in De Ronde Venen is tijdens Mooi Linieland van alles te beleven. Kom naar Fort Abcoude, Fort Waver-Amstel en Fort bij Nigtevecht voor een gratis rondleiding, wijnproeverij of OERRR-avontuur.

Rondleidingen

Op zaterdag 2 juni van 10:00 tot 17:00 uur staan op Fort bij Abcoude de fortengidsen klaar om je rond te leiden door het fort. Op Fort bij Nigtevecht kun je deze dag terecht van 11:00 tot 16:00 uur. Op zondag 3 juni is Fort bij Abcoude weer open van 10:00 tot 17:00 uur. Op Fort Waver-Amstel is het van 11:00 tot 16:00 uur mogelijk om onder begeleiding rond te kijken in het fort.

OERRR-struintocht

Een spannende struintocht maken door de natuur op Fort bij Abcoude. Dat kan op zaterdag 2 juni kun je van 11:00 tot 16:00 uur. Ga zelfstandig of met boswachter op pad om te zoeken naar natuurschatten en leer meer over alles wat groeit, bloeit en rondkruipt. Meedoen aan de OERRR-struintocht kost €1,-, maar als je lid bent van OERRR mag je gratis mee. Aanmelden is niet nodig.

Wijnproeverij

Op Fort Waver-Amstel kun je langs komen voor een boeiende excursie, maar er is meer! Geniet van de rust, de bijzondere sfeer én een hapje en drankje op het terras. Of laat je verleiden tot een kleine wijnproeverij: een mooie manier om kennis te maken met Krimpenfort Wijnen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Routes

Tijdens Mooi Linieland staat het landschap tussen de forten centraal. Al wandelend, fietsend of varend ervaar je dit linielandschap het allerbeste. Vanaf Fort bij Abcoude kun je via het Liniepad van Natuurmonumenten naar Fort Nigtevecht wandelen of fietsen. De route vind je op www.natuurmonumenten.nl/fortbijabcoude (klik op routes). Ook een aanrader: fiets op zondag 3 juni van Fort bij Abcoude naar Fort Waver-Amstel. De routekaartjes liggen op beide forten klaar.

Meer weten?

Verken het linielandschap met de geheimzinnige militaire bolwerken en prachtige natuur in de provincies Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. Dompel je onder in dit imposante ‘openluchtmuseum’, rijk aan sporen uit het verleden. Fiets, wandel of vaar van het ene fort naar het andere. Doe mee met rondleidingen, struintochten, fotografie workshops, dieren spotten, nachtwandelingen, etc. Kijk voor een overzicht van de locaties en activiteiten op www.mooilinieland.nl.