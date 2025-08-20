Monique Butzelaar in zonnetje gezet na 15 jaar Coach4You

Mijdrecht – Na vijftien jaar als coach bij Coach4You heeft brugklascoach Monique Butzelaar afscheid genomen van de organisatie. Ter gelegenheid van haar vertrek werd zij feestelijk in het zonnetje gezet met een symbolisch afscheidscadeau: een mooie plant, overhandigd door Henriëtte Grashoff, coördinator van Coach4You, en Marieke van Eijk, voorzitter van het Gilde Ronde Venen.

Zelfvertrouwen geven

Coach4You, een initiatief van het Gilde, helpt kinderen bij de vaak spannende overgang van de basisschool naar de middelbare school. Die overstap kan een flinke uitdaging zijn, vooral voor kinderen die thuis minder ondersteuning of structuur ervaren of die een beperking hebben. De coaches bieden hun een luisterend oor, praktische hulp en morele steun. Het doel is om kinderen steviger in hun schoenen te laten staan, hen zelfvertrouwen te geven en ze te begeleiden naar een goede start op hun nieuwe school.

Sociale betrokkenheid

Monique kwam bij Coach4You terecht nadat zij samen met haar man een eigen bedrijf had opgezet, waarin ze sjaals uit India verkochten aan modewinkels. Toen ze een artikel over Coach4You las, maakte dat veel indruk op haar: “Mijn pasgeboren kleinkinderen hadden het geluk om op de plek geboren te worden waar zij zijn, maar ik realiseerde me dat dat niet voor alle kinderen vanzelfsprekend is.” Geraakt door het besef dat niet ieder kind dezelfde kansen krijgt, besloot ze zich in te zetten voor degenen die het minder getroffen hebben. Met haar jarenlange ervaring als juf op de basisschool en haar sociale betrokkenheid was deze stap haar op het lijf geschreven.

Verrijking

Voor Monique was het coachwerk een grote verrijking. “Je leert ontzettend veel over andere leefwerelden”, vertelde ze tijdens haar afscheid. “Soms zijn het juist de kleine dingen die je raken – zoals hoe verschillend dagelijkse routines kunnen zijn, of hoe hartelijk je wordt ontvangen in een gezin met een andere cultuur.” Bij sommige gezinnen kreeg ze zelf gebakken en zelf gekookt eten in bakjes mee naar huis, wat haar de gastvrijheid van deze gezinnen extra liet voelen. Het contact met kinderen en gezinnen uit allerlei milieus en culturen verbreedde haar blik en maakte haar nog bewuster van de kracht van aandacht en aanwezigheid.

Binnen Coach4You maakte Monique actief gebruik van intervisiesessies en trainingen. Het uitwisselen van ervaringen met andere coaches bood herkenning en nieuwe inzichten. Een les die haar is bijgebleven: “Als je niets verwacht, valt het altijd mee.” Die houding hielp haar om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen en meer rust in de begeleiding te brengen. “Je kunt niet alles oplossen, maar je kunt er wel zijn. En dat maakt al een wereld van verschil.”

Coach4You is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ook het verschil willen maken in het leven van een kind. Lijkt het je leuk om coach of coördinator van de coaches te worden of meer weten? Kijk dan op de website van Coach4You De Ronde Venen: https://gildedrv.nl/coach4you.

Op de foto: Monique Butzelaar (links) heeft afscheid genomen van Coach4You. Naast haar Henriëtte Grashoff en Marieke van Eijk. Foto: aangeleverd.