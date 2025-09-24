Lezing ‘isoleren met natuurlijke materialen’ geslaagd

Wilnis – De publiekslezing ‘Isoleren met natuurlijke materialen’, georganiseerd door De Energieke Rondeveners, vond plaats op maandagavond 15 september plaats in NME-centrum De Woudreus aan de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. Voorbeelden zijn houtvezel, hennep, vlas, schapenwol en cellulose (gemaakt van oud papier). Ze isoleren globaal even goed als fossiele isolatiematerialen. Ze zijn prettiger om mee te werken, vochtregulerend, en leveren een aangenamer en gezonder binnenklimaat op. Omdat ze overdag zonnewarmte absorberen en daarna vertraagd weer afgeven, kunnen ze een woning in de zomer wat koeler houden, vooral de ruimten onder het dak. Ze zijn vaak nog iets duurder, maar je kunt er extra subsidie op krijgen. Soms kun je er sneller mee werken, en dat maakt ze dan goedkoper.

Belangrijk is wel om natuurlijke isolatiematerialen verantwoord toe te passen. Het materiaal moet altijd goed droog blijven. Dat kan door altijd het juiste folie- en afdichtingsmateriaal te gebruiken aan de binnen en/of buitenkant. Je kunt ze daarom beter ook niet overal toepassen.

In onze vrij natte gemeente zijn biobased materialen vooral geschikt voor toepassing op plekken ‘boven het maaiveld’. Voor toepassing in de kruipruimte van een woning zijn ze hier minder geschikt, maar voor op een dak of zolder zijn ze perfect. De verkrijgbaarheid van natuurlijke isolatiematerialen wordt steeds beter. Ook grote, landelijk werkende isolatiebedrijven bieden ze momenteel aan.

Op de foto: Publiekslezing, isoleren met natuurlijke materialen kan subsidie opleveren. Foto: aangeleverd.