Vinkeveen – De rust van de Vinkeveense nacht werd ruw verstoord door een laffe daad van vandalisme. In de nacht van vrijdag 15 augustus zijn de geliefde moestuinen aan het Bellopad, ter hoogte van de Demmerik, opnieuw het doelwit geworden van vernielzucht. Ramen zijn ingegooid, glas ligt verspreid tussen de planten, binnen én buiten. De schade is aanzienlijk, de verontwaardiging groot. Voor de betrokken (hobby)tuinders is het een bittere herhaling van eerdere incidenten. “Het is niet de eerste keer”, meldt de familie Ruhe, die met pijn in het hart de ravage aanschouwde. “Wie doet zoiets? Wat kan hier de voldoening van zijn? Mensen opzadelen met ellende, dat is toch geen vermaak?”

Meer dan een hobby

De moestuinen aan het Bellopad zijn meer dan een hobby. Ze zijn een plek van rust, gemeenschap en zorg voor de natuur. Dat deze plek nu herhaaldelijk wordt aangevallen, roept vragen op over de veiligheid en het respect voor gemeenschappelijk bezit.

De familie Ruhe heeft inmiddels aangifte gedaan en hoopt dat dit niet zonder gevolg blijft. “We hopen dat er getuigen zijn die iets hebben gezien en zich willen melden. Elke aanwijzing kan helpen.” De oproep is dringend, al is de kans op getuigen in de stille nacht klein.

Toch is het van belang dat deze zaak niet in de vergetelheid raakt. Gemeente De Ronde Venen en buurtbewoners worden opgeroepen alert te zijn en mee te denken over maatregelen om herhaling te voorkomen. Want als vandalisme onbestraft blijft, groeit het in de schaduw. Wie iets heeft gezien of gehoord, wordt verzocht contact op te nemen met de familie Ruhe via tel. 06 – 2740 4322 of zich te melden bij de politie.

Op de foto: Moestuinen Demmerik slachtoffer van nachtelijke vernielingen. Foto: aangeleverd.