Moeders voor Moeders heeft tekort aan urine

Regio – Moeders voor Moeders zet zich al sinds 1931 in voor wensouders met vruchtbaarheidsproblemen. De organisatie, onderdeel van Aspen API, zamelt urine in van zwangere vrouwen. Hieruit wordt het hCG-hormoon gewonnen, en dit hormoon is een waardevolle grondstof voor vruchtbaarheidsmedicijnen.

Voor ongeveer één op de zes stellen is zwanger worden niet vanzelfsprekend. Vruchtbaarheidsbehandelingen zoals IUI, IVF of ICSI kunnen de kans op een zwangerschap vergroten. Tijdens deze trajecten is timing van de eisprong cruciaal. Hiervoor worden vruchtbaarheidsmedicijnen met het hCG-hormoon gebruikt.

Momenteel heeft Moeders voor Moeders te maken met een afname van urine-donaties. Het aantal donateurs ligt zo’n 20% lager dan in voorgaande jaren. Hierdoor dreigt een tekort aan het natuurlijke hormoon hCG, dat nodig is voor de productie van vruchtbaarheidsmedicijnen.

Naast vruchtbaarheidsmedicijnen op basis van natuurlijk hCG bestaat er ook een synthetische variant. Ondanks deze synthetische variant blijft de beschikbaarheid van natuurlijk hCG belangrijk, omdat artsen graag meerdere opties willen hebben voor het behandelen van een wensmoeder. Bij de één werkt het natuurlijke medicijn beter, bij de ander de synthetische variant; steeds meer mensen de voorkeur geven aan natuurlijke medicijnen; en door de beschikbaarheid van twee varianten zijn er minder leveringsrisico’s.

Nog geen 12 weken zwanger en ook urine doneren? Aanmelden: www.moedersvoormoeders.nl of bel 088 – 2780 000. Deelname is eenvoudig en kosteloos, en elke bijdrage, hoe klein ook, is van grote waarde.

Op de foto: Moeders voor Moeders zet zich al sinds 1931 in voor wensouders met vruchtbaarheidsproblemen. Foto: aangeleverd.