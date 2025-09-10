Modeshow Mijdrecht brengt stijl en sfeer op het Raadhuisplein

Mijdrecht – Het Raadhuisplein in Mijdrecht vormde zaterdag 6 september het decor voor een sprankelend fashion event, dat de lokale modewereld in het zonnetje zette. Onder een aangename nazomerzon presenteerden lokale modewinkels hun nieuwste najaarscollecties tijdens twee goedbezochte modeshows, om 11.50 en 13.20 uur.

De jaarlijkse Modeshow Mijdrecht is inmiddels een vaste waarde in de lokale evenementenkalender en wist ook dit jaar weer een breed publiek te trekken. Van nieuwsgierige voorbijgangers tot trouwe klanten van de deelnemende winkels: het plein ademde mode, muziek en gezelligheid.

Deelnemende winkels als Blue’s Basics, Ann-Joy, So True, Prego Fashion, Norah, Pretty Women Fashionstore, en ook opticiens en schoenenzaken zoals Koot Brillen, Smit Schoenen en Pearle Opticiens, toonden hun nieuwste trends voor het najaar. Zelfs Kringkoop Lindeboom wist met een verrassende selectie tweedehands mode een frisse draai aan het geheel te geven.

De shows werden muzikaal omlijst en professioneel gepresenteerd, waarbij modellen van diverse leeftijden en achtergronden de collecties op een toegankelijke manier tot leven brachten. De sfeer was informeel maar stijlvol, en het publiek reageerde enthousiast op de combinaties van kleuren, stoffen en stijlen.

Eén van de bezoekers vatte het gevoel van de dag treffend samen: “Het is niet alleen een modeshow, het is een viering van onze lokale winkels en van Mijdrecht zelf.”

Na afloop van de shows stroomden de winkels vol met geïnteresseerden die de getoonde outfits van dichtbij wilden bekijken en kopen. Daarmee bewees het event niet alleen zijn culturele waarde, maar ook zijn economische betekenis voor het centrum van Mijdrecht.

De organisatie kijkt tevreden terug en hint op een nog grotere editie volgend jaar. De Modeshow Mijdrecht blijft daarmee een toonbeeld van lokale samenwerking, creativiteit en ondernemerschap.

Op de foto: Het Raadhuisplein in Mijdrecht vormde zaterdag 6 september het decor voor een sprankelend fashion event. Foto: Wilco de Vries.