Mission House vraagt steun voor afwerking dokterswoning

Kudelstaart – Stichting Foundation Mission House in Kudelstaart heeft vanaf 2013 financiële steun kunnen realiseren voor de bouw van een ziekenhuis in Ado Ekiti in Nigeria voor doctor Dare Ogunlusi. Dit ziekenhuis biedt zorg aan iedereen ongeacht de financiële status, zeer uniek in dit Afrikaanse land, waar meegemaakt is dat een in barensnood verkerende vrouw voor een ander ziekenhuis in Ado Ekiti praktisch lag te bezwijken in een taxi omdat verpleegkundigen weigerden de vrouw op te nemen vóór er betaald was.

Het ziekenhuis is vooral belangrijk voor patiënten uit het rurale gebied rond Ado Ekiti. Tot nu toe was doctor Dare beschikbaar voor het ziekenhuis Helping Hands, maar daar is verandering ingekomen sinds hij begin mei van dit jaar aangesteld is als adjunct geneesheer directeur van het universiteitsziekenhuis in Ado Ekiti. Om toch voldoende zorg in het Helping Hands ziekenhuis te waarborgen is in maart van dit jaar begonnen met de bouw van een dokterswoning op het terrein van het Helping Hands ziekenhuis.

Muren en dak konden door de stichting worden gefinancierd, maar de afwerking vergt meer financiële steun dan Mission House met sponsorgelden en het verkoop van kerstkaarten kan opbrengen. Er is daarom steun gevraagd bij de stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) en het PCI van Kudelstaart, maar elke steun is uiteraard welkom. Een (financieel) steentje bijdragen? Kijk op www.gambiamission.com of stuur een mail naar voorzitter Stef Holling via gambiamission@gmail.com