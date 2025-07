Minste vrij liggende fietspaden in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Voor mensen die een dagje weg zijn of vakantie vieren in Utrecht is fietsen de ideale manier om de omgeving te verkennen. Wie in de provincie een fiets huurt, betaalt gemiddeld 11,71 euro per dag. Voor een elektrische fiets betalen toeristen in Zeeland ruim het dubbele. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl, dat de tarieven van ruim 300 fietsverhuurpunten in Nederland onder de loep nam.

In Utrecht betalen toeristen ruim 20% minder dan in Noord-Holland, waar je met 14,22 euro per dag het duurst uit bent. Landelijk is het gemiddelde tarief 12,31 euro. In vergelijking met andere provincies, komt Utrecht op de negende plek.

Voor recreatieve fietsers is het fijn om te fietsen op rustige plekken, zonder gestoord te worden door bijvoorbeeld auto’s en scooters. In Utrecht is het echter lastig om die rust te vinden: slechts 7,7% van de fietspaden in de provincie is vrij liggend en exclusief bestemd voor fietsers. Dit percentage is lager dan het landelijk gemiddelde van 8,3%.

Binnen Utrecht zijn de verschillen tussen gemeenten groot. In Renswoude is het aandeel vrij liggende fietspaden met 17,3% het hoogst. Ook in Leusden (12,5%) en De Bilt (12,4%) kunnen fietsers relatief ongestoord op pad. De Ronde Venen en Houten sluiten de lijst af: in beide gemeenten zijn juist de minste vrij liggende fietspaden die exclusief bestemd zijn voor fietsers (3,2%).

In De Ronde Venen de minste vrij liggende fietspaden voor fietsers. Foto: aangeleverd.