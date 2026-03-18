Minke de Vries 75 jaar lid van Nivon Aalsmeer

Aalsmeer – Tijdens de jaarvergadering van het Nivon afgelopen zaterdag 14 maart kreeg Minke de Vries het unieke speldje uitgereikt van 75 jaar lidmaatschap van de afdeling Aalsmeer. Als 20-jarige werd zij in 1951 lid van het Nivon om te gaan volksdansen. En dansen doet Minke met haar 95 jaar nog steeds. “Het houdt je jong en is goed voor de beweging”, aldus Minke.

Tijdens de jaarvergadering kregen de leden een terugblik op het 100-jarig bestaan van het Nivon het afgelopen jaar. En er is vooruit gekeken naar de toekomst. Het Nivon groeit en telt landelijk inmiddels meer dan 35.000 leden. De afdeling Aalsmeer en omstreken organiseert wandelingen, fietstochten, museum bezoek, concerten, weekenden weg naar natuurvriendenhuizen, wintersportvakantie, lezingen en diverse andere uitjes. Deze uitjes en informatie over het Nivon zijn te vinden op de nieuwe website van de afdeling www.aalsmeer.nivon.nl

Loterij en bingo

Aan het einde van de jaarvergadering werd een heerlijke tulband verloot, gebakken door Ina van der Salm. De tulband werd gewonnen door Cobie Valkenburg. De opbrengst van de loten 120 euro gaat als donatie naar het Alzheimer fonds. Na afloop van de vergadering was er nog een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje en een rondje bingo waarbij iedereen prijs had. Tevreden gingen de aanwezige leden weer huiswaarts.