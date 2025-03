Milieubesparende kinderkledingruilbeurs ‘Krijgdekleertjes’

Vinkeveen – Om het milieu te sparen is stichting Krijg de Kleertjes (www.krijgdekleertjes.nl) een ruilbeurs begonnen om kinderkleertjes op een duurzame manier verder te gebruiken. De eerstvolgende ruilbeurs is dinsdag 8 april in De Morgenster, Herenweg 253, Vinkeveen. De inloop is vanaf 19.15 uur. De Morgenster is een kerkelijke gemeenschap, die onderdeel is van de Protestantse Kerk Nederland.

Te klein geworden kinderkleding kan geruild worden tegen een grotere maat en opnieuw worden gedragen. Dit initiatief is bijzonder enthousiast ontvangen en wordt nu op vele plekken georganiseerd. Zo ook door vrijwilligers in Vinkeveen, die de beschikbare kleding inzamelen en gereedmaken voor nieuwe gebruikers. De kinderkledingruilbeurs is inmiddels uitgegroeid tot een gezellige gebeurtenis voor gezinnen en vrijwilligers om een babbeltje te maken en ervaringen uit te wisselen. Het initiatief wordt ondersteund door de lokale Rotary.

