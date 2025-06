Midzomernachtzwemmen in Het Oosterbad

Aalsmeer – Op zoek naar verkoeling? In Het Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade 1 kan dagelijks een verfrissende duik genomen en kunnen bezoekers heerlijk ontspannen op het zonnige strandje bij het peuterbad en op het terras. Voor de jeugdige bezoekers is er een glijbaan, een duiktoren en er zijn zwemspeeltoestellen waaronder de nieuwe klauter-octopus. Het Oosterbad is dagelijks, van maandag tot en met vrijdag, geopend van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. Extra tip: Vrijdagavond 27 juni is het Midzomernachtzwemmen. De langste dag wordt in Het Oosterbad een weekje later gevierd. Vanaf 19.00 uur mag in het natuurzuivere water worden gespeeld en gezwommen tot dat de zon onder gaat.

Zwem4daagse en bommetje

In de week daarna, van maandag 30 juni tot en met vrijdag 4 juli, vindt weer de nationale Zwemvierdaagse plaats. Uiteraard hoort daar ook het traditionele randgebeuren bij zoals het hoogste bommetje, boegsprietlopen en plankhangen.

Medailles

Deelnemers krijgen vijf avonden de gelegenheid – waarvan er vier gezwommen dienen te worden – om hun afstanden te zwemmen. Tot 12 jaar is de afstand 250 meter, iedereen die ouder is zwemt 500 meter per avond. Op vrijdagavond 4 juli worden de felbegeerde medailles uitgereikt op het mooie terras van Het Oosterbad waar dan ook een springkussen staat. Kijk voor actuele en meer informatie op: www.hetoosterbad.nl

Foto: Het nieuwe strandje bij het peuterbad (aangeleverd).