Met Pinksteren 2e editie Happen & Stappen

Aalsmeer – Na het geweldige succes van de eerste Happen & Stappen zijn de organisatoren snel aan de slag gegaan om de tweede editie op touw te zetten. En dat is gelukt! Er gaat nu niet één dag vol heerlijkheid ingepland worden, maar twee hele dagen. Tijdens Pinksteren, op zondag 23 en maandag 24 mei, staan er maar liefst tien horecaondernemers klaar met heerlijke gerechtjes. Er is voor beide dagen een heerlijke wandeling uitgestippeld waar inwoners bij elke aangegeven zaak tussen 12.00 en 18.00 uur kunnen genieten van speciale gerechtjes. Dus, wandelen, stempelen en genieten maar!

Kaarten kosten 50 euro per stuk en zijn vanaf nu te reserveren bij één van de deelnemende zaken naar keuze. De locatie waar de stempelkaart is gekocht, is tevens de startplek van de wandeltocht. Per locatie zijn zestig kaarten per dag beschikbaar, dus wacht niet te lang met aanschaffen.

Deelnemende horecagelegenheden zijn: Sportzicht, restaurant Oh, Christiani Vino e Cibo (de Zwarte Ruiter), On the Rock, De Jonge Heertjes, De Oude Veiling, Pasta Vino, Vleghaar, Het Wapen van Aalsmeer en De Praam.

Er zijn uiteraard wel weer enkele spelregels: De gekochte kaart is enkel geldig op de aangegeven dag, houd je aan de route die op de achterkant van de stempelkaart staat om drukte op plekken te vermijden, houd 1,5 meter afstand van andere deelnemers en maak geen groepjes. Houd het netjes en gooi je afval netjes in een prullenbak. De allerbelangrijkste: Maak plezier en geniet!