Mercedes Sharrocks: ‘Mijn boeken maken mij gelukkig’

Aalsmeer – Na het overlijden van haar dochter Olivia kreeg Mercedes Sharrocks spirituele ervaringen. “Ik begreep niet wat er met mij gebeurde, zocht naar boeken die speciaal over dit onderwerp gingen, maar die vond ik niet. Ik las wel een boek waarin de volgende zin stond: ‘Als je iets niet kunt vinden, moet je het zelf creëren’. Die raad ben ik gaan opvolgen. Niet meteen maar na de nodige studiejaren heb ik een scriptie geschreven die zo enthousiast werd ontvangen dat mij werd aangeraden dit uit te werken tot een boek. Omdat ik niet zeker was of een boek schrijven mij wel zou lukken, heb ik om een teken gevraagd. Dat kreeg ik ‘s nachts om drie uur.

Eerste boek

De volgende dag kwam er een telefoontje met de vraag of ik mijn ervaringen van Olivia wilde delen. De uitwerking van het gehele proces heeft wel even geduurd. Maar het boek ‘Boodschappen van kinderen uit de spirituele wereld’ kwam er en ik heb het ook uitgegeven. De e-mails die ik hierna ontving waren heel bijzonder. Van moeders die zelf een kind hadden verloren, ook heftige e-mails waarin het verlangen van zelfdoding duidelijk werd gemaakt. Door het lezen van het boek zijn de moeders anders naar het leven gaan kijken. Ik kreeg ook veel positieve reacties van kindertherapeuten. Het boek veel moois opgeleverd. Ik merk dat ook bij mijn leerlingen en cliënten. En natuurlijk word ik daar gelukkig van.”

Tweede boek

Al snel kwam de vraag: ‘Wanneer komt je tweede boek uit?’ En recent is dat heugelijke feit gevierd. Dit boek ‘Tekens uit het universum’ heeft een andere inslag. Hier gaat de inhoud meer over hoe je boodschappen – tekens – uit het universum kunt ontvangen en begrijpen. Mercedes legt dit op een duidelijke manier uit, zij doet de lezer daarvoor allerlei handreikingen en geeft ook opdrachten. Verder beschrijft zij praktische voorbeelden die het makkelijker maken deze bijzondere ervaringen te beleven of te ondergaan.

Op 240 bladzijdes informatie verstrekken die misschien ‘vreemd’ voorkomt, maakt de lezer nieuwsgierig, zeker gezien de eerlijkheid waarmee het geschreven is. Zo staat er op bladzijde 127 het volgende: ‘Eerlijk is eerlijk, voordat ik mijn eerste engelenervaring had en frappante, veelzeggende tekens begon te ontvangen, had ik niets met engelen. Helemaal niets! Nu maken de engelen een bewust onderdeel van mijn leven uit’. Op bladzijde 28 schrijft Mercedes: “Wat je niet verandert, daar kies je voor.” Best een pittige zin, deze eindigt ook met “au!” Het zet je als lezer echter wel aan het denken, want je kan het toch tenminste proberen het avontuur van verandering aan te gaan. Het hele boek is gelardeerd met vele verrassende voorbeelden en ervaringen. Ook veel quotes van schrijvers, psychiaters of andere wereldse wijsheden.

Derde boek?

Nu al is er voor dit tweede boek zoveel belangstelling dat de vraag – net als bij het eerste boek – reeds gesteld wordt: ‘Wanneer komt jouw volgende boek uit?’ Zover is het nog niet, maar Mercedes bruist van ideeën en is ook gelukkig met het feit dat zij zoveel anderen mensen gelukkig maakt met haar boeken. “Zweverig? Ik zweverig?” Zij moet hartelijk lachen. Gelukkig, ja dat is zij zeker, maar zweverig? Daar is in haar ogen geen sprake van. Mercedes heeft toegezegd dat zij graag naar de Geluksroute komt. Het is een feest haar te ontmoeten! Noteer vast de datum; zaterdag 28 en zondag 29 mei 2022.

Voor meer informatie: www.mercedessharrocks.nl. Meer weten over de geluksroute? Kijk dan op kunstkas.org.nl. Ook een geluksmoment delen? Stuur dan een mail naar: nackwach@tiscali.nl

Janna van Zon