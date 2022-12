Meerlandenfonds trakteert 17 verenigingen in Aalsmeer

Aalsmeer – Niet één, maar twee uitreikingsmomenten voor het Meerlandenfonds dit jaar. Tijdens de vijftiende officiële editie maakten wethouders van twaalf gemeenten uit de regio vrijwilligers van maar liefst 130 verenigingen en goede doelen blij met een mooie cheque. Op woensdag 14 december in het Oude Raadhuis in Hoofddorp en donderdag 15 december in Nederzandt in Noordwijk. Om zo – tijdens het jubileumjaar van Meerlanden – meer vrijwilligers te kunnen horen vertellen over de bestemming van het geldbedrag.

“Onze samenleving kan niet zonder vrijwilligers. Met hun tomeloze inzet dragen ze bij aan een mooie en duurzame regio, vandaag en morgen. Ik ben blij dat we ook in het jaar van het 25-jarig jubileum van Meerlanden weer veel clubs en goede doelen kunnen steunen met ons fonds,” zegt Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden. “Deze editie keken we extra naar initiatieven die zich inzetten om mensen die door de gestegen prijzen de eindjes lastig aan elkaar kunnen knopen. Ik wens alle vrijwilligers veel succes met de realisatie van hun initiatief. Van harte gefeliciteerd!”

Wethouders overhandigen cheques

Alle goede doelen en (sport)verenigingen die een bijdrage uit het Meerlandenfonds ontvingen, zijn actief in het verzorgingsgebied van Meerlanden. Namens de gemeenten waren er wethouders aanwezig op de uitreiking om de cheques te overhandigen en hun waardering uit te spreken voor het goede werk dat de vrijwilligers doen en hen te feliciteren. Voor Aalsmeer was wethouder Dick Kuin aanwezig.

Zeventien verenigingen en stichtingen

In Aalsmeer zijn zeventien verenigingen en stichtingen getrakteerd op een mooi bedrag uit het Meerlandenfonds. De gelukkigen zijn: Aalsmeer Bloementour, vrouwenkoor Vivace, Atletiekvereniging Aalsmeer, de Binding, interkerkelijk koor Caritas, KBO Bovenkerk-Aalsmeer, korenmolen De Leeuw, Midgetgolfclub Aalsmeer, muziekvereniging Flora, RKDES, Scouting Tiflo, Buurthuis Hornmeer, cultureel café Bacchus, Stichting Living Memories, Stichting Vrienden van Oceanus, All Out Tennis en Het Oosterbad. In totaal was 55.000 euro te verdelen. Kijk voor alle bijdragen op www.meerlanden.nl/fonds.

Foto: Directeur Angeline Kierkers en wethouder Dick Kuin met alle getrakteerden uit Aalsmeer. Foto: Meerlanden