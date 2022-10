Meerlandenfonds open voor inschrijving

Rijsenhout – De inschrijving voor het Meerlandenfonds start op 1 oktober 2022. In het jaar van het 25-jarig jubileum van Meerlanden vindt het Meerlandenfonds voor de 15e keer plaats. Ook dit jaar heeft Meerlanden een bedrag van 55.000 euro in het fonds gestort om (sport)-verenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden* kunnen tot 1 november aanstaande een aanvraag indienen via www.meerlanden.nl/fonds.

“Onze samenleving kan niet zonder vrijwilligers. Met hun tomeloze inzet dragen ze bij aan een mooie en duurzame regio, vandaag en morgen. Ik ben blij dat we ook in het jaar van het 25-jarig jubileum van Meerlanden weer veel clubs en goede doelen kunnen steunen met ons fonds”, zegt Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden. “Deze editie kijken we extra naar initiatieven die zich inzetten om mensen te helpen, die door de gestegen prijzen de eindjes lastig aan elkaar kunnen knopen. Daarom roep ik alle vrijwilligers in ons verzorgingsgebied op om een aanvraag te doen voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds!” De inschrijving sluit op 1 november. Begin december ontvangen de aanvragers bericht over een eventuele toekenning van een bedrag uit het fonds en over de overhandiging van deze bedragen.