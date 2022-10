Meerdere aanhoudingen na ongeregeldheden

Amstelland – Op de Touwslagerij in Amstelveen Westwijk is in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober een feest behoorlijk uit de hand gelopen.

Eerder op de avond, rond 00.00 uur, was het al flink onrustig bij het partycentrum. Veel politie eenheden (Amstelveen, Zuid-Buitenveldert en Aalsmeer-Uithoorn), een politiehelikopter, politiehonden en de Koninklijke Marechaussee kwamen ter plaatse en vormden een linie. Daarbij zijn de agenten bekogeld met stenen vanaf de naastgelegen trambaan en met kapot gegooide stoeptegels. Terwijl de agenten op linie stonden kwam er een auto op hen afgereden. De bestuurder van de auto is direct aangehouden. Een agent heeft een steen tegen zijn onderbeen gekregen en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Met behulp van onder andere lange wapenstokken werden de onruststokers verdreven van het partycentrum. Later op de avond, rond 02.30 uur, waren wederom veel politie eenheden uitgerukt en hing er ook een politiehelikopter boven industrieterrein Legmeer en Amstelveen-Westwijk. Een flinke groep onruststokers had inmiddels ook vernielingen aangericht in de woonwijk. Aan de Hammarskjoldsingel zijn enkele bushokjes vernield.

Meerdere onruststokers gingen op de vlucht en werden achtervolgd door politieagenten. Er zijn zo’n twintig onruststokers aangehouden, zowel in de wijk als nabij het partycentrum. Enkelen verzette zich dusdanig, dat er geweld toegepast moest worden bij de aanhouding.

Het is nog niet bekend hoeveel en welke vernielingen er allemaal zijn aangericht. De politie doet een oproep aan benadeelden en getuigen om zich te melden. Ook worden inwoners en bedrijven met (deurbel)camerabeelden gevraagd om contact op te nemen. Bel naar 0900-8844 en laat je gegevens achter voor de recherche.

Foto: VLN Nieuws