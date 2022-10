Meer dan 12 miljoen stappen tijdens Stap je Fit

Aalsmeer – In de week van de Nationale Sportweek hebben bijna alle groepen 5 in Aalsmeer en Kudelstaart meegedaan aan de Stap je Fit actie. Alle kinderen kregen van JOGG Aalsmeer en haar partner Zorg en Zekerheid een nieuwe stappenteller en gingen proberen zoveel mogelijk stappen te zetten tijdens de gehele week. Het was een groot succes!

Verschillende klassen hebben extra rondjes gelopen om de school tijdens de schooldag of extra te bewegen door te dansen tussen de lessen door. Maar ook buiten schooltijd gingen kinderen extra lopen met de hond, de tafel afruimen of voor hun vader/moeder even naar de zolder te sprinten om iets op te halen dat ze waren vergeten. Naast het aantal stappen zetten was het ook een goede oefening met het werken met grote getallen, want er zijn wel heel veel stappen gezet door alle kinderen uit groep 5.

In totaal zijn er 1 week wel meer dan 12 miljoen stappen gezet, echt een super prestatie! Doordat alle kinderen zo goed hun best hebben gedaan kregen ze, naast de stappentellers, allemaal een mooi cadeau. Elke school krijgt namelijk voor één dag de beschikking over twee smoothiebikes waarmee de kinderen zelf (fietsend) een smoothie kunnen maken. Nu de actie voorbij is kunnen de kinderen natuurlijk nog steeds de stappentellers gebruiken en wenst JOGG Aalsmeer ze veel beweegplezier!

Foto: Buurtsportcoach René Romeijn overhandigt de tegoedbon voor een smoothiebike aan meester Maarten van de Jozefschool.