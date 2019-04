Medailles voor twirlsters van SV Omnia

Aalsmeer – Zaterdag 13 april hebben vier twirlsters van SV Omnia 2000 meegedaan met een twirlwedstrijd in Schiedam.

Demi beet het spits af met 1-baton Junior Intermediate en behaalde met haar optreden de tweede plaats. Vervolgens kwamen Mayke en Rianne uit voor hetzelfde onderdeel in de categorie Junior Beginner. Rianne behaalde een mooie tweede plaats en Mayke werd eerste met promotie naar de Intermediate categorie. Eveliene kwam uit in de categorie Senior Beginner en behaalde voor haar uitvoering de eerste plaats.



Het tweede onderdeel van de dag was 2-baton. Mayke en Demi kwamen hierbij allebei uit in de Junior Intermediate klasse. Demi behaalde hiermee de tweede plaats en Mayke wist opnieuw de eerste plaats te behalen.



Na de pauze het laatste onderdeel, Solo Dance twirl. Demi en Mayke kwamen wederom in dezelfde klasse uit, nl. Junior Intermediate. Hiervoor behaalde Demi de derde plaats en Mayke veroverde de tweede plaats. Als laatste was het de beurt aan Eveline in de Senior beginner klasse. Haar mooie optreden was helaas niet voldoende voor een podiumplaats.



Veel medailles rijker keerden de vier twirlsters huiswaarts.

Foto: De twirlsters Rianne, Demi, Mayke en Eveline van SV Omnia 2000.